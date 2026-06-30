El nuevo vocero de Javier Milei enterró a Manuel Adorni y evalúa una purga de sus asesores

Adrián Ravier encabezó su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, con la intención de focalizarse en la economía. Qué dijo sobre el próximo índice de inflación.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, debutó en el ciclo de conferencias de prensa en la Casa Rosada, con un foco casi total sobre la economía en la gestión de Javier Milei. En su introducción, el portavoz evitó mencionar a su antecesor, desplazado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

Ante las consultas de los medios acreditados, Ravier aclaró que “Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”.

“No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto ya no hace a la marcha del Gobierno. Mi tarea es informar sobre este último tema, sobre las cuestiones que competen al presidente y al futuro de la administración y de todos los argentinos, nada más y nada menos”, subrayó.

Video: la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier You Tube Vocería Presidencial La dura frase sobre Manuel Adorni y la purga de asesores A su vez, Ravier insistió en que no hablará del proceso judicial en contra del exfuncionario: “Creo que con eso tenemos bastantes temas para abordar. En mi rol de vocero soy un representante del poder ejecutivo, y, como tal, mi posición no es otra que la del Gobierno. Vuelvo a insistir con lo que dijimos en la presentación. Aquí vamos a hablar de temas relativos al poder Ejecutivo, no nos vamos a meter con el poder judicial. Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales, ya son conocidas, porque el presidente también las pronunció”. “La vía judicial continuará, y veremos por dónde va”, sentenció.

Ante la pregunta sobre si avanzarán en un sumario con los colaboradores de Adorni que colaboraron con sus tarjetas de crédito para compras personales del exjefe de ministros, confirmó la investigación interna, con posible purga de esos asesores. “Por supuesto, todas estas cosas se están evaluando, se están analizando”, señaló el nuevo vocero.