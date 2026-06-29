El Gobierno relanza su gestión: debuta el nuevo vocero y jura Diego Santilli en el Salón Blanco

El esquema de comunicación y gestión de la Casa Rosada termina de reconfigurarse tras los últimos sacudones políticos. El economista Adrián Ravier, designado como nuevo vocero presidencial tras la eyección de Manuel Adorni, anunció oficialmente el inicio de sus actividades públicas en la sede de Gobierno, marcando formalmente el inicio de una nueva etapa en la relación del Ejecutivo con los medios.

"Mañana a las 11 hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa", adelantó el flamante portavoz a través de sus canales oficiales. Según precisó, el encuentro con los cronistas acreditados estará enfocado en detallar los lineamientos de la actual fase de la gestión de Javier Milei y, fiel a la dinámica oficial, incluirá una ronda abierta para responder las preguntas de la prensa.

Reprogramación y detalles de la jura de Diego Santilli En paralelo al debut de Ravier, la atención política estará centrada en el ala política del Gobierno. Tras los reacomodamientos de última hora en el entorno del Presidente, se confirmaron modificaciones en el cronograma institucional para el desembarco formal del nuevo ministro coordinador.

Por estrictas cuestiones de agenda del Poder Ejecutivo, la ceremonia de jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete se desarrollará finalmente a las 17:30 hs.