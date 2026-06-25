Tras el fallo de la Corte, Emiliano Yacobitti cruzó al Gobierno: "Deben cumplir la Ley de Financiamiento Universitario"

El vicerrector de la UBA y dirigente radical se pronunció tras el revés judicial que sufrió el Gobierno de Javier Milei.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la medida cautelar a favor del presupuesto educativo generó repercusiones inmediatas en el arco político y académico. Uno de los primeros en reaccionar con dureza fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Yacobitti, quien celebró la decisión judicial como el resultado de una resistencia colectiva frente a las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei.

A través de sus canales oficiales, el dirigente universitario remarcó el esfuerzo que significó sostener el reclamo frente al intento del Ministerio de Capital Humano por congelar las partidas presupuestarias. "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", sentenció con firmeza.

El agradecimiento a la sociedad y la defensa de la universidad pública Yacobitti, quien viene encabezando las negociaciones y las movilizaciones federales en defensa de las altas casas de estudio desde el inicio del conflicto, atribuyó el logro judicial al acompañamiento masivo de la ciudadanía en las calles y en las aulas.

Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.



Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 25, 2026 "Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos", expresó el vicerrector de la UBA.

Para el sector académico, el mensaje del dirigente radical funciona como una ratificación de la legitimidad de las marchas federales universitarias que marcaron la agenda pública y que, según su mirada, forzaron la intervención del máximo tribunal ante los recursos del Ejecutivo.