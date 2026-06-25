El Gobierno propuso otro aumento salarial a Ampros pero el gremio exige mejoras

El Gobierno Provincial abrió la segunda ronda de negociaciones con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y mejoró la propuesta salarial para el segundo semestre del año. Sin embargo, al gremio le resultaron insuficientes y presentaron contrapropuestas que serán analizadas por el Poder Ejecutivo.

En concreto, el Gobierno ofreció un 11% de aumento para el segundo semestre en tres tramos: un 7% en agosto, un 2% para octubre y otro 2% en diciembre. La base de cálculo para los incrementos propuestos es el sueldo de junio 2026 y las sumas no serán acumulativas.

Marcela Mola, secretaria gremial de Ampros, señaló a MDZ que se pautó un cuarto intermedio y que retomarán la paritaria el próximo 6 de julio. Aguardan que el Gobierno mejore la propuesta, pero seguramente lo que podrían recibir son "los mismos incrementos salariales ya informados, pero de manera adelantada". Por ejemplo, que en vez de diciembre, ese 2% sea entregado antes a los médicos de Mendoza.

La referente gremial señaló que hubo una "respuesta parcial" por parte del Gobierno en paritarias, ya que habían solicitado "una recomposición salarial que alcanzara el desfasaje del año", además de pases a planta de todos los profesionales que se desempeñan y que se tomen medidas y un abordaje integral "de la crisis que hay en Salud Mental".

"Tuvimos una mejora de oferta en los porcentajes de aumento, pero no en el resto de las solicitudes", mencionó. Además, agregaron en el gremio que la suba no cubre lo que se ha perdido en el primer semestre del año, con aumentos por debajo de lo que será la inflación en estos seis primeros meses del año.

Ante esto, el Gobierno puntualizó sobre la baja de la recaudación tanto local como a nivel nacional con la coparticipación federal de impuestos, a lo que solicitaron desde el gremio "que los profesionales de la Salud sean prioridad para el Ejecutivo".

"Esperamos que para el próximo encuentro consideren un adicional salarial que pueda contemplar una mejora, a la vez de evaluar la posibilidad de mejorar la oferta, ya no de porcentajes pero sí de la forma en la que lo entregan", aclaró.

Pedidos concretos de Ampros:

Reparación del desfasaje inflacionario.

Solicitud de adicionales por función.

Inclusión del Régimen Salarial 38 en la negociación salarial.

Regularización laboral y Pases a Planta.

Pase definitivo de los profesionales de la salud que deberían enmarcarse en el Régimen Salarial 27 y que aún no lo están.

Aplicación de medidas urgentes para enfrentar la crisis en el ámbito de la Salud Mental.

Exigencia para que el uso de los fondos recaudados por el Estado tenga como prioridad la recomposición salarial del recurso humano que sostiene el sistema de salud pública de Mendoza.

Avances con Sitravi y Judiciales

Por otro lado, el Gobierno continuó con las reuniones paritarias correspondientes al segundo semestre y se reunió también en la semana con los representantes de funcionarios y empleados judiciales, al igual que con representantes del Sindicato de Trabajadores Viales (SITRAVI).

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, señaló que acercaron una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que consiste en un incremento al básico del 7% para agosto y del 4% para noviembre.

La funcionaria agregó que los representantes gremiales recibieron la propuesta, la informarán a sus representados y volverán a reunirse en los próximos días.