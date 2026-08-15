Encuesta que preocupa al Gobierno: altos índices de imagen negativa y desconocimiento de los ministros de Milei

Una encuesta nacional sobre la imagen de los principales funcionarios del Gobierno de Javier Milei expuso un panorama dispar dentro del Gabinete. El estudio midió el nivel de conocimiento y las opiniones favorables y desfavorables sobre once integrantes del Poder Ejecutivo y concluyó que todos presentan un diferencial de imagen negativo .

El relevamiento fue elaborado por la consultora que realiza el seguimiento de la coyuntura política y gubernamental de la Universidad de San Andrés . Para establecer el posicionamiento de cada funcionario se utilizó el diferencial neto, que surge de restar las opiniones negativas a las positivas.

El funcionario mejor ubicado en el ranking es Diego Santilli , jefe de Gabinete, quien registra 29% de imagen positiva y 50% de negativa . De esta manera, alcanza un diferencial de -21 puntos , el resultado menos desfavorable entre los funcionarios evaluados.

Santilli reemplazó en la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni y es el único integrante del listado que supera el 29% de opiniones positivas.

El segundo lugar corresponde a Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano, con 26% de imagen positiva y 48% de negativa , mientras que Luis Caputo , ministro de Economía, aparece tercero, con 25% de positiva y 60% de negativa .

¿Cómo quedó el ranking de imagen de los funcionarios?

Después de Santilli, Pettovello y Caputo, aparecen:

Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación: 20% de imagen positiva y 53% de negativa.

, ministro de Desregulación: 20% de imagen positiva y 53% de negativa. Karina Milei , secretaria general de la Presidencia: 19% de positiva y 73% de negativa.

, secretaria general de la Presidencia: 19% de positiva y 73% de negativa. Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad: 15% de positiva y 35% de negativa.

, ministra de Seguridad: 15% de positiva y 35% de negativa. Pablo Quirno , ministro de Relaciones Exteriores: 13% de positiva y 33% de negativa.

, ministro de Relaciones Exteriores: 13% de positiva y 33% de negativa. Manuel Adorni , exjefe de Gabinete: 11% de positiva y 79% de negativa.

, exjefe de Gabinete: 11% de positiva y 79% de negativa. Mario Lugones , ministro de Salud: 10% de positiva y 33% de negativa.

, ministro de Salud: 10% de positiva y 33% de negativa. Carlos Presti , ministro de Defensa: 10% de positiva y 31% de negativa.

, ministro de Defensa: 10% de positiva y 31% de negativa. Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia: 9% de positiva y 34% de negativa.

¿Qué funcionarios tienen mayor nivel de desconocimiento?

Uno de los principales datos del estudio es que cinco de los once funcionarios evaluados presentan niveles de desconocimiento cercanos o superiores al 50%.

Entre ellos aparecen Mario Lugones, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno. En sus casos, una proporción importante de los encuestados manifestó no conocerlos o no pudo establecer una opinión sobre ellos.

Pablo Quirno, de los más "desconocidos"

El porcentaje restante en cada medición corresponde a respuestas de “no sabe / no contesta”, por lo que el nivel de conocimiento público tiene una incidencia directa en los resultados obtenidos por varios integrantes del Gabinete.

¿Quiénes tienen el diferencial de imagen más bajo?

Aunque todos los funcionarios evaluados presentan un saldo negativo, existen diferencias entre ellos.

Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno registran, junto con otros datos del relevamiento, uno de los balances menos desfavorables, con diferenciales de -20 puntos.

En el extremo contrario aparece Manuel Adorni, con 11% de imagen positiva y 79% de negativa, uno de los peores resultados registrados en el estudio.

También se destaca el caso de Karina Milei: pese a ocupar el quinto lugar cuando se ordenan los funcionarios por imagen positiva, registra 73% de opiniones negativas, uno de los porcentajes más elevados del relevamiento.