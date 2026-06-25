Gesto al Poder Judicial: Milei avanzó con la designación de 46 jueces, pero vetó a Verónica Michelli

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la designación de 46 magistrados y, en paralelo, envió al Senado los pliegos de 21 nuevos postulantes.

El presidente Javier Milei avanzó este jueves con una de las tandas más numerosas de nombramientos judiciales de la gestión, pero dejó deliberadamente afuera a una magistrada ya avalada por el Senado: María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la designación de 46 magistrados y, en paralelo, envió al Senado los pliegos de 21 nuevos postulantes. Con la firma del mandatario y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo decretó el nombramiento de 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal, en su mayoría para los fueros civil y penal.

La gran excluida del paquete fue Michelli. La magistrada ya había obtenido el acuerdo del Senado para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, pero el Gobierno objetó su nombramiento por su vínculo familiar con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que publicó entramados de corrupción vinculados al presidente Milei. Puntualmente, Michelli es cuñada del periodista.

Los motivos de Javier Milei para no nombrar a Verónica Michelli En el plano formal, el oficialismo ofrece otra explicación. Desde el Ministerio de Justicia sostienen que ese juzgado todavía no está habilitado para funcionar, argumento con el que postergan su incorporación. No obstante, la decisión expone los límites del aval parlamentario, ya que aunque el Senado apruebe un pliego, el Presidente conserva la atribución constitucional de no firmar el decreto de nombramiento, una suerte de veto tácito.

Javier Milei exponiendo en Madrid Michelli no es una recién llegada al Poder Judicial. Trabaja desde hace 32 años en la Justicia federal y se desempeña como secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desde hace 16 años. Su nombre ya había sido propuesto para un cargo de jueza durante el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2018.