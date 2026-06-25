Milei ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país

El Gobierno argentino, a través de un comunicado firmado por Javier Milei , expresó su solidaridad con Venezuela luego de los dos terremotos que afectaron al país caribeño y provocaron daños estructurales, derrumbes y una situación de emergencia en distintas ciudades, incluida Caracas.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Milei manifestó su acompañamiento al pueblo venezolano y puso a disposición asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de respuesta ante la catástrofe.

La administración nacional indicó además que seguirá de cerca la evolución de la situación y que cualquier eventual ayuda será coordinada junto a organismos internacionales y las autoridades competentes.

En el texto oficial, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una tragedia de esta magnitud y envió un mensaje de respaldo a los ciudadanos afectados por los movimientos sísmicos.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señalaron desde la Presidencia.

La comunicación, firmada por el mandatario argentino, remarcó el compromiso de la República Argentina de acompañar a Venezuela durante la emergencia y de evaluar mecanismos de colaboración en caso de que sean requeridos oficialmente.

Ayuda de Argentina a Venezuela

En el comunicado también se subraya la disposición de Buenos Aires para contribuir con equipos y recursos destinados a las tareas de asistencia y rescate, en función de las necesidades que puedan surgir en las zonas afectadas.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran el envío de personal especializado en protección civil y la colaboración con operativos de búsqueda y asistencia humanitaria, siempre bajo coordinación internacional.

“En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, indica el texto difundido por la Oficina del Presidente.

De esta manera, el Gobierno argentino se sumó a las expresiones de apoyo internacional tras los terremotos que golpearon a Venezuela y reiteró su disposición a colaborar frente a una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro de la región.