Javier Milei provoca a Lula y se verá la próxima semana con Flávio Bolsonaro

Javier Milei se reunirá la próxima semana en Buenos Aires con el senador brasileño Flávio Bolsonaro , hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y uno de los principales referentes de la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de este año.

El encuentro se realizará el 29 de junio en el marco de una conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation y representará una nueva muestra de sintonía política e ideológica entre el mandatario argentino y el bolsonarismo.

La reunión tendrá lugar apenas un día antes de que Milei viaje a Asunción para participar de la cumbre de presidentes del Mercosur y luego de su paso por España , y se producirá en un contexto de tensiones persistentes entre la Casa Rosada y el gobierno brasileño.

La conferencia, que se desarrollará entre el 28 y el 30 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, reunirá a legisladores, diplomáticos y funcionarios de distintos países de América Latina. El eje de los debates estará puesto en los Acuerdos de Isaac, orientados a fortalecer la cooperación estratégica entre Israel y la región, además de la agenda impulsada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

La última vez que ambos coincidieron públicamente fue en marzo, durante las actividades vinculadas a la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

En marzo, el Gobierno argentino concedió asilo político a ciudadanos brasileños condenados por su participación en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, ocurrido tras los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), organismo dependiente del Estado encargado de analizar solicitudes de protección internacional. Entre los beneficiados se encuentra el bolsonarista Joel Borges Corrêa, quien había sido condenado por la Justicia brasileña a 13 años y seis meses de prisión por delitos vinculados al intento de subvertir el orden democrático.

La medida generó repercusiones en Brasil debido a que el refugiado contaba con un pedido de extradición impulsado por las autoridades judiciales de ese país. Según la resolución de la Conare, el otorgamiento del estatus de refugiado se sustentó en la existencia de un presunto riesgo de persecución política alegado por la defensa del solicitante.