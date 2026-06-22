Javier Milei se mostrará con el nuevo vocero y viaja al exterior en medio del escándalo Adorni

Tras designar al nuevo vocero , el presidente Javier Milei volverá a viajar a España esta semana y concretará su sexta visita a ese país desde que asumió el Gobierno. Previamente se mostrará este martes con el flamante portavoz, Adrián Ravier , en un evento de la Fundación Faro.

El mandatario permanecerá en Madrid entre el 24 y el 27 de junio, donde mantendrá reuniones con referentes del sector privado con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y promover el desembarco de capitales europeos en proyectos radicados en la Argentina.

La ronda de encuentros fue coordinada por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge , y estará orientada a presentar oportunidades de inversión ante algunos de los principales actores del mundo financiero y corporativo español.

Entre los empresarios convocados figuran autoridades del Banco Santander y del BBVA, representantes de Telefónica, directivos de Mapfre y ejecutivos de otras compañías con presencia o intereses en el mercado argentino, como Iberia, Indra y Dia.

El viernes 26 Milei participará de una actividad académica en la Universidad CEU San Pablo, una de las instituciones privadas más reconocidas de España y vinculada al ámbito católico.

Durante esa jornada, el presidente brindará una clase de economía y recibirá una medalla junto con una distinción honorífica otorgada por las autoridades universitarias. La iniciativa fue promovida por el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas.

Al igual que ocurrió en anteriores visitas a Madrid, no están previstos encuentros oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. La ausencia de contactos institucionales se da en el marco de las tensiones diplomáticas que persisten entre ambos gobiernos.

Una vez concluida su estadía en España, Milei retomará su agenda internacional con una escala en Paraguay para participar, el 30 de junio, de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizará en Asunción.

Posteriormente viajará a Estados Unidos, donde tiene previsto asistir a las celebraciones por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio, en una nueva gira que buscará reforzar los vínculos políticos y económicos con ese país.

El viaje de Milei se dará mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría recibir una mala noticia en el Congreso. El Senado prevé confirmar este jueves su interpelación en el marco de los cuestionamientos por sus mentiras sobre su patrimonio.