Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia y sumó otro socio en la región

En su última escala de su gira sudamericana, el presidente Javier Milei se reunió esta mañana con Abelardo de la Espriella , quien asume este viernes el poder en Colombia. El acto se realiza en el Arena USC, un estadio ubicado dentro de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Hasta hoy, el vínculo entre ambos se había limitado en un intercambio de mensajes luego del triunfo electoral del dirigente colombiano. Tras conocerse el resultado del balotaje, Milei lo llamó para felicitarlo. "Quería felicitarte por el enorme trabajo que has hecho. Te deseo el mayor de los éxitos porque eso será también el éxito de toda la región", le manifestó el mandatario argentino. Además, agregó: "Espero que podamos empezar una nueva etapa en la relación entre Argentina y Colombia".

De la Espriella agradeció el gesto y respondió: "Muchas gracias, presidente. Recibo sus palabras con enorme gratitud y afecto". Más tarde compartió el video de la conversación en sus redes sociales junto a la frase "La horrible noche pronto cesará", una referencia al himno nacional colombiano que también utilizó como consigna durante la campaña electoral.

Se trata de la llegada de otro aliado en el continente, más teniendo en cuenta la enemistad que existía entre Milei y Gustavo Petro , quien deja este viernes su cargo de presidente colombiano. El líder libertario viene de reunirse este jueves con su par ecuatoriano Daniel Noboa , otro de los mandatarios afines en Sudamérica.

La recorrida regional llega pocos días después de la visita oficial que Milei realizó a Perú, donde participó de la jura de Keiko Fujimori como presidenta y mantuvo un encuentro bilateral con la flamante mandataria.

Milei, quien se percibe como el principal referente de Donald Trump en la región, prevé encabezar una cumbre de presidentes de derecha durante el segundo semestre en Buenos Aires, donde asistirían los mandatarios mencionados, como así también otros líderes como Santiago Peña, de Paraguay, entre otros invitados.

La visita del jefe de Estado argentino a Colombia se enmarcó en una fuerte preocupación por la seguridad en ese país. El gobierno saliente advirtió este miércoles sobre la posibilidad de que se produzcan "actos de terrorismo" durante la investidura de de la Espriella. Para custodiar el acto se despliegan unos 11.000 efectivos entre policías y militares.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que la amenaza de atentados durante la jornada está "latente". A la ceremonia asistirá una decena de jefes de Estado: además de Milei, se aguarda la presencia de los presidentes de Paraguay, Chile y Ecuador, y del rey Felipe VI de España, entre otros.