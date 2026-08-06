Crece la preocupación en Colombia: alertan "actos de terrorismo" en la asunción de De la Espriella

El gobierno saliente de Colombia advirtió este miércoles sobre la posibilidad de que se produzcan "actos de terrorismo" durante la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para este viernes en Cali, una ceremonia a la que planea asistir Javier Milei. La ciudad fue blanco recientemente de atentados guerrilleros. Para custodiar el acto se desplegarán unos 11.000 efectivos entre policías y militares.

El futuro mandatario de extrema derecha solicitó al Congreso trasladar la ceremonia de asunción —que históricamente se celebra en Bogotá— a la tercera ciudad del país, una urbe atravesada por la influencia de estructuras del narcotráfico.

De la Espriella, de 48 años, se impuso en las elecciones de junio con la promesa de bombardear, con respaldo de Estados Unidos, a las organizaciones ilegales que operan allí y en otras regiones.

En un primer momento, el presidente electo pretendía realizar el acto en el departamento del Cauca, pero desistió alegando malas condiciones climáticas.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que la amenaza de atentados durante la jornada está "latente". A la ceremonia asistirá una decena de jefes de Estado: además de Milei, se aguarda la presencia de los presidentes de Paraguay, Chile y Ecuador, y del rey Felipe VI de España, entre otros.

Tensión entre Argentina y Colombia por los fuertes dichos de Javier Milei sobre Gustavo Petro Foto: Noticias Argentinas

"Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático con actos de terrorismo", declaró Sánchez a la emisora La FM.

Explosivos incautados y prohibición de drones

El operativo incluye la prohibición de sobrevuelo de drones en Cali y municipios aledaños, dispositivos que las guerrillas utilizan para lanzar explosivos. Cali, con 2,2 millones de habitantes, es la principal ciudad próxima a las regiones montañosas del suroeste colombiano donde se concentran los cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

En el vecino departamento del Cauca, la policía interceptó en la madrugada del martes un vehículo que trasladaba 400 kilos de explosivos de fabricación artesanal. En esa zona opera una disidencia de la extinta guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Las autoridades sospechan que la carga tenía como destino Cali.

El antecedente de 2002 y las protestas anunciadas

Alvaro Uribe, ex presidente de Colombia. Foto: EFE

No sería la primera vez. En 2002, la asunción del entonces presidente de derecha Álvaro Uribe fue blanco de ataques con explosivos lanzados desde un barrio cercano al palacio presidencial en Bogotá.

La responsabilidad recayó sobre las FARC —la guerrilla marxista que entregó las armas tras el acuerdo de paz de 2017— y los artefactos no llegaron a impactar en el lugar de la juramentación.

En el plano político, el bloque legislativo de la izquierda que encabeza el senador Iván Cepeda, derrotado por De la Espriella en el balotaje, anunció que no participará del acto y convocó a movilizaciones en Cali, Bogotá y Barranquilla. En la derecha temen un estallido social similar al que respaldó Petro contra su antecesor, Iván Duque: aquellas protestas dejaron casi medio centenar de muertos entre 2019 y 2021, según Naciones Unidas.