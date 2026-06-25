Video: la reacción de los senadores del PRO luego de que el kirchnerismo y LLA dejarán sin quórum la sesión

Los senadores del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones) y Victoria Huala (La Pampa), lamentaron que no tuviera quórum la sesión de hoy en la Cámara alta. Allí pretendían tratar un proyecto para interpelar y remover al jefe de de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de su escándalo patrimonial

"Ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quórum, una vez más los argentinos nos quedamos sin explicaciones sobre temas que preocupan y necesitan respuestas", expresaron en un video que publicaron en redes sociales.

La sesión prevista para este jueves en el Senado de la Nación fracasó. La oposición amenazó con avanzar con la interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , pero ni el peronismo ni La Libertad Avanza se sentaron en sus bancas y la sesión no prosperó.

Así, no pudo tratarse el proyecto de inviolabilidad de propiedad que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni sigue paralizando el trabajo en el Senado.

El oficialismo, que había convocado a la sesión y por eso tenía la responsabilidad de juntar el quórum, no podía asegurarse el número para frenar la avanzada de la oposición contra Manuel Adorni. Ni siquiera contaban con el tercio necesario para resistir un tratamiento sobre tablas de la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete.

La relación entre el bloque oficialista de senadores, que lidera Patricia Bullrich, y Manuel Adorni se quebró después de que el jefe de Gabinete confirmara que iba a ir al recinto de la Cámara alta. Lo hizo minutos después de que Patricia Bullrich convenciera al resto de los jefes de bloque de que no era conveniente que Adorni se presentara en el recinto.