La situación incómoda en la que quedaron los senadores mendocinos

El jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni quedó en la mira del Congreso tras la presentación de su declaración jurada que dejó dudas y sospechas de enriquecimiento ilícito. Mientras el Senado prepara una interpelación y una moción de censura que podrían aprobarse este jueves, la Casa Rosada presiona sobre sus socios: los gobernadores aliados a la Libertad Avanza para que no avalen ninguna acción. Es por eso que los senadores mendocinos, Mariana Juri y Rodolfo Suarez, quedaron en una situación incómoda ya que el gobernador Alfredo Cornejo es uno de los mandatarios más cercanos a la Nación.

Anoche, al filo del comienzo del partido de la selección argentina en el Mundial de Fútbol, Adorni presentó una nota confirmando que irá el 2 de julio al Congreso, para desalentar las movidas de los legisladores en su contra.

En el bloque del radicalismo, no hay definiciones respecto de qué decisión tomar respecto al jefe de Gabinete. Pero el Ejecutivo Nacional ya empezó el operativo para salvar a Adorni de lo que puede ser la remoción por parte del Congreso nacional y que podría ejecutarse este mismo miércoles a la tarde, sino se aprueban las mociones en la reunión donde se encuentran todos los jefes de bloque, previos a la sesión- labor parlamentaria-.

El bloque de senadores nacionales de la UCR tiene en parte, referentes a los gobernadores: Cornejo, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), cercanos a la Casa Rosada. El mendocino es aliado de la Nación por eso, tanto el presidente Javier Milei como su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei esperan que sus legisladores no avancen con ningún tipo de movida contra el jefe de Gabinete.

De hecho, hace dos meses, el Gobernador se reunió con Karina y ratificaron la alianza con miras a las elecciones del año próximo por la cual La Libertad Avanza le dará libertad de acción a Cambia Mendoza para proponer a su candidato a gobernador e incluso para ir a una primaria, una instancia que el Gobierno nacional quiere eliminar de las elecciones nacionales.

Según pudo saber MDZ, por ahora no hay una decisión tomada por parte del bloque radical respecto a Adorni pero las conversaciones son fluidas.

Las acciones contra Manuel Adorni

En las últimas semanas, el Congreso argentino se convirtió en el centro de una fuerte ofensiva política contra Manuel Adorni, luego de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas inconsistencias en su patrimonio declarado. La oposición impulsa distintas iniciativas parlamentarias que van desde pedidos de interpelación hasta una posible moción de censura, mientras crece la presión para que el funcionario renuncie a su cargo.

Uno de los principales reclamos es que Adorni vuelva al Congreso para dar explicaciones públicas sobre el origen de sus bienes, sus movimientos financieros y la omisión de fondos en declaraciones oficiales. Anoche confirmó que lo hará el jueves 2.

Legisladores opositores sostienen que el funcionario “mintió” durante exposiciones anteriores y aseguran que cada nueva aclaración genera más dudas que certezas.

Además, sectores del peronismo y parte de la oposición dialoguista analizan avanzar con una moción de censura, un mecanismo previsto para cuestionar políticamente al jefe de Gabinete. Aunque el oficialismo todavía conserva apoyos suficientes para bloquear una destitución, el tema ya provocó tensiones incluso entre aliados del Gobierno. Dirigentes del PRO y de la UCR comenzaron a pedir públicamente que Adorni dé un paso al costado para evitar un mayor desgaste institucional.

Posibles nuevas pruebas contra Manuel Adorni

La polémica también se amplificó por investigaciones periodísticas sobre viajes privados, propiedades y fondos no declarados vinculados al funcionario y su entorno familiar. Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo político y considera que la oposición busca debilitar al Gobierno mediante una ofensiva parlamentaria.

Por ahora, el Congreso continúa acumulando pedidos de informes, citaciones y proyectos vinculados al caso. La discusión promete seguir escalando en las próximas semanas, especialmente si aparecen nuevas pruebas judiciales o si parte de los aliados del oficialismo decide endurecer su postura frente a Adorni.