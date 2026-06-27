Apenas un tuitero que llegó a jefe de Gabinete: el camino de Manuel Adorni que acabó en escándalo

El ascenso de Manuel Adorni en la vida pública tuvo una fuerte escalada en las redes sociales, donde consolidó un perfil provocador que lo llevó a ganar el Martín Fierro Digital a “mejor tuitero” y a ser tenido en cuenta por Javier Milei en puestos clave. Sin embargo, su recorrido había comenzado lejos de la política nacional.

Antes de ser funcionario, Adorni trabajó durante casi 15 años en Mapemfi S.A., una concesionaria oficial de Renault vinculada también con Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A. Esa etapa laboral terminó en conflicto en 2016, luego de una discusión por inasistencias y una carta documento enviada por la empresa.

El expediente laboral se inició después de que Adorni rechazara la intimación y afirmara que el 11 de mayo le habían negado el ingreso a su puesto de trabajo. En su reclamo, sostuvo que parte de su remuneración no estaba declarada y que su fecha real de ingreso era septiembre de 2002, dos años antes de la registrada.

En sus inicios, el exjefe de Gabinete había trabajado 15 años en una concesionaria.

La demanda fue formalizada el 24 de abril de 2017 ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66. Tras una primera audiencia sin acuerdo, el 12 de septiembre de ese año Adorni desistió de la acción contra Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., y alcanzó un acuerdo con Mapemfi S.A.

La empresa no reconoció los hechos planteados por Adorni, pero aceptó pagarle 1.000.000 de pesos en cuatro cuotas de 250.000 pesos entre septiembre y diciembre de 2017. Según la información disponible, ese monto equivalía entonces a más de 60.000 dólares, antes de que su figura pública creciera en medios y redes.

Redes, medios y el Martín Fierro a “mejor tuitero”

Luego, Adorni ganó visibilidad como analista y consultor económico, con presencia en Radio Rivadavia, A24 e Infobae, además de su tarea docente en ESEADE. Su perfil se fortaleció especialmente en X, antes Twitter, donde acumuló casi 430 mil seguidores y construyó un estilo irónico, directo y polémico.

El pasado tuitero de el exjefe de Gabinete.

Ese tono, marcado por frases recurrentes como “Argentina, un país”, “El delirio es total” o el cierre “Fin”, derivó en altos niveles de interacción y también en controversias por publicaciones sobre economía, sindicatos y política. A comienzos de 2023, esa actividad digital tuvo su reconocimiento más visible: el Martín Fierro Digital a “mejor twittero”.

De vocero presidencial a jefe de Gabinete

En noviembre de 2023, tras la victoria presidencial de Javier Milei y luego de la negativa de Marina Calabró al ofrecimiento para el cargo, La Libertad Avanza confirmó a Adorni como futuro vocero presidencial. Asumió el 10 de diciembre de ese año y al día siguiente brindó su primera conferencia en la Casa Rosada.

El pasado tuitero de el exjefe de Gabinete.

En 2024, su cargo dejó de depender de la Secretaría de Prensa y pasó a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. En abril fue ascendido con rango y jerarquía de secretario de Estado.

El pasado tuitero de el exjefe de Gabinete.

En 2025 fue candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, resultó electo con el 30,7% de los votos y afirmó que asumiría su banca, algo que nunca lo hizo por un cambio en los planes de los hermanos Milei.

El nuevo cargo y las controversias recientes

El 31 de octubre del año pasado, por la noche, fue designado jefe de Gabinete de Ministros tras la renuncia de Guillermo Francos. Ya en 2026, quedó involucrado en cuestionamientos por viajes oficiales junto a su esposa, gastos, patrimonio declarado, una propiedad atribuida en un barrio cerrado, la compra de un inmueble en Caballito y su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.