La reacción de Karina Milei a la renuncia de Manuel Adorni: "Acompañamos tu decisión"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , reaccionó en redes sociales a la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y le dedicó un mensaje público en el que agradeció su tarea dentro del Gobierno de Javier Milei. La publicación fue realizada en X después de que el exvocero presidencial dejara el cargo que había asumido en noviembre de 2025.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió Karina Milei en el inicio de su mensaje. La funcionaria expresó así un reconocimiento al paso de Adorni por la gestión libertaria, en un contexto marcado por su salida del Ejecutivo.

La renuncia de Adorni se produjo en medio de un desgaste político que se profundizó durante los últimos meses. Según la información disponible, su salida también quedó atravesada por una serie de denuncias judiciales que afectaron su imagen pública y tuvieron impacto sobre la propia administración nacional. El exfuncionario había llegado a la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2025, tras su etapa como vocero presidencial.

En su publicación, Karina Milei también hizo referencia al plano personal y familiar del exjefe de Gabinete. “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”, señaló. Luego agregó: “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”.

El mensaje de la secretaria general de la Presidencia combinó agradecimiento, respaldo personal y acompañamiento ante la decisión de Adorni. La funcionaria no hizo una referencia directa a las denuncias judiciales ni al desgaste político que rodeó la salida, aunque sí mencionó las circunstancias que, según sus palabras, atravesaron al exfuncionario y a su familia durante meses.

La salida de Adorni representa un cambio dentro del esquema de Gobierno de Javier Milei. El dirigente había ocupado primero un lugar de exposición pública como vocero presidencial y luego asumió la Jefatura de Gabinete, uno de los cargos centrales de la administración nacional. Su renuncia cerró esa etapa en el Ejecutivo, después de un período en el que su figura quedó bajo presión pública.

El cierre del mensaje publicado en X

Karina Milei cerró su publicación con una frase de valoración política hacia el exfuncionario. “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”, sostuvo. Con esa expresión, la secretaria general de la Presidencia ubicó la salida de Adorni dentro del recorrido del oficialismo y destacó su participación en el espacio libertario.

El texto publicado en X se convirtió en la primera reacción difundida por Karina Milei frente a la renuncia. La funcionaria eligió un tono de despedida y reconocimiento, sin aportar detalles adicionales sobre los motivos formales de la salida ni sobre los próximos pasos del Gobierno tras la vacante en la Jefatura de Gabinete.