Pese a su renuncia, Manuel Adorni encabeza otro puesto clave para el Gobierno

Si bien Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete, el exvocero también estaba al frente de otro puesto clave para el Gobierno. Era uno de los principales representantes del Ejecutivo en el directorio de la empresa petrolera YPF.

La compañía de bandera cuenta con un directorio con 18 ejecutivos, que varían su rango dependiendo la escala y clase que ocupen. Entre algunos de los nombres resalta Lisandro Catalá n, exministro del Interior, y Martín Maquieyra , exdiputado del PRO.

Cuando fue nombrado como ministro coordinador, Adorni pasó a ocupar el puesto de director titular Clase A, en representación del Estado nacional.

El interrogante está acerca de si pasará a ser director Clase D, reemplazando a Guillermo Francos , su antecesor, o si o abandonará la función pública de manera definitiva.

Francos, quien fue exjefe de ministros hasta noviembre del último año, se desempeña como director Clase D, por debajo del Clase A.

De esta forma, el primer puesto lo pasaría a ocupar Diego Santilli, quien sería el elegido para ocupar la silla de Jefe de Gabinete.

La cúpula de YPF estuvo en el radar de los Milei. Horacio Marín había sonado como eventual candidato a reemplazar a Adorni a raíz de su buena conducción al frente de la empresa estatal.

Por su parte, su colaboración en comunicación, Fabián Fernández, asumió como el secretario de Medios del Gobierno, en lugar de Javier Lanari, mano derecha de Adorni.