"Pedí perdón Gallardo", "apenas sos un periodista" y otras perlitas de Adorni que no dejaron de hundirlo ante la sociedad

Las respuestas y expresiones que Manuel Adorni tuvo en la sala de prensa de la Casa Rosada fueron sistemáticamente desautorizadas por la realidad y terminaron alimentando cuestionamientos sobre su estilo de conducción y su vínculo con los periodistas.

Manuel Adorni, a través de sus respuestas altaneras frente a la prensa, ha erosionado su imagen pública y generado irritación social. Diversos cruces con cronistas han consolidado una percepción de distancia y tensión permanente con el periodismo en la opinión pública.

Adorni y su estilo confrontativo Uno de los episodios que mejor sintetizó ese estilo confrontativo ocurrió durante una conferencia de prensa, cuando un periodista le consultó por las inconsistencias detectadas en su patrimonio. Visiblemente molesto, Adorni respondió: "Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Hago lo que quiero con mi plata". El intercambio se viralizó rápidamente y fue cuestionado por distintos sectores del periodismo, al considerar que el funcionario buscó descalificar la tarea de quien lo interpelaba en lugar de responder sobre el fondo de los cuestionamientos.

Adorni se cruzó con un periodista: "Apenas sos un periodista, no sos un juez, no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Me parece de mal gusto. Yo hago lo que quiero con mi dinero y lo gasto en lo que me parece mejor". https://t.co/1CHrGNY01a pic.twitter.com/vJnYs2RhgC — MDZ Online (@mdzol) March 25, 2026 En otro tramo de su gestión, el entonces vocero presidencial había asegurado ante la prensa acreditada en la Casa Rosada que los aviones oficiales no serían utilizados para trasladar familiares ni diarios al sur. Sin embargo, posteriormente y ya como jefe de gabinete se conoció que había ido a "deslomarse" a la Argentina Week en Nueva York junto con su mujer Betina Angelletti, quien había viajado en el Tango 01 y dio inicio al calvario del renunciado jefe de gabinete.

La polémica por los viajes y la inconsistencia patrimonial En una de las conferencias más tensas, Adorni protagonizó además un fuerte cruce con el periodista Nicolás Gallardo, de MDZ, a quien le reclamó públicamente rectificaciones por una información vinculada a la falta de respaldo interno en el gabinete en el inicio de la polémica por sus viajes familiares en aviones privados sin su correspondiente pago y su inconsistencia patrimonial. El episodio expuso una dinámica de alta tensión con la prensa acreditada, en la que el funcionario cuestionó la veracidad de la cobertura del cronista.

El video del intercambio con Gallardo Captura de video A lo largo de sus intervenciones, Adorni reiteró que cualquier duda sobre su situación patrimonial quedaría aclarada al presentar su declaración jurada. Esa misma línea argumental fue utilizada también en su exposición ante el Congreso, aunque posteriormente él mismo debió admitir inconsistencias en la declaración de activos, al mencionar medio millón de dólares que no declaró y que, según él, lo había reunido con fuertes inversiones cripto.