"Es el peor gobernador de la historia bonaerense": Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , volvió a profundizar el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense al lanzar duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof. Además de cuestionar su gestión en la provincia de Buenos Aires, el funcionario aseguró que Javier Milei volverá a imponerse en las próximas elecciones presidenciales y defendió la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada.

Durante una entrevista con LN+, Santilli también habló sobre la salida de Manuel Adorni del Gobierno, explicó su rol dentro del directorio de YPF y se refirió al vínculo que mantiene con los gobernadores en medio de las negociaciones parlamentarias por los cambios en el sistema electoral.

El funcionario calificó a Kicillof como el principal responsable del deterioro de la provincia de Buenos Aires y cuestionó tanto su paso por el Ministerio de Economía como su actual gestión al frente del Ejecutivo bonaerense.

En ese sentido, sostuvo que Kicillof es “ el peor ministro de Economía de Argentina ” y agregó: “ Nos dejó un desastre con YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el que menos recursos le dio a la provincia que gobierna ”.

También responsabilizó al kirchnerismo por la situación social del país y afirmó que el mandatario provincial integra el “ grupo que llevó a la pobreza extrema en el país, 54% de pobres y 320% de indigentes ”.

Al proyectar el escenario político nacional, Santilli se mostró confiado en que el oficialismo mantendrá el respaldo de los votantes. “Ya le ganó (Javier) Milei en el 2023, le ganamos en el ‘25 y les va a volver a ganar Milei”, afirmó.

En la misma línea, volvió a cuestionar la situación de la seguridad en territorio bonaerense. “Un gobernador que no puede garantizar la seguridad en su provincia; cuando baja el sol, la gente se tiene que guardar. La sociedad ya decidió en el ‘23 y en el ‘25, y va a volver a decidir”, expresó.

Reforma electoral: qué dijo Santilli sobre las PASO y las listas colectoras

Consultado por las negociaciones que mantiene el Gobierno con distintos gobernadores para avanzar con la reforma electoral, Santilli negó que el proyecto tenga como objetivo beneficiar a los partidos políticos o mejorar la estrategia electoral del oficialismo.

“Lo están pensando al revés. Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”, argumentó.

El jefe de Gabinete insistió en que el espíritu de la iniciativa apunta a modificar el sistema en favor de los ciudadanos y no de las fuerzas políticas.

“Es una reforma hacia la sociedad y no hacia los partidos. Después viene cómo competir y cómo integrarse, y ahí hay sugerencias, que plantea el bloque radical y otros”, señaló.

Las conversaciones con los mandatarios provinciales incluyen, entre otros temas, la eventual implementación de listas colectoras provinciales que puedan adherir a una candidatura presidencial de Javier Milei, aunque el oficialismo continúa negociando los detalles del proyecto.

El abrazo entre Milei y Manuel Adorni y la salida del directorio de YPF

Durante la entrevista, Santilli también fue consultado por el abrazo que protagonizaron Javier Milei y Manuel Adorni luego del acto de jura del nuevo jefe de Gabinete, una imagen que generó repercusiones políticas.

Para el funcionario, el gesto respondió simplemente al reconocimiento del Presidente hacia uno de sus colaboradores más cercanos desde el inicio de su proyecto político.

“Trabajó, dio un paso al costado y se va a ir defender en la Justicia sin fueros ni privilegios. Eso no pasó en otros gobiernos”, sostuvo sobre el exvocero presidencial.

Además, confirmó que Adorni dejará todos los cargos que ocupaba dentro del Estado tras presentar su renuncia al directorio de YPF.

“Va a salir de todos los lugares de donde estuviera”, aseguró.

Respecto de su participación en la petrolera, explicó que el cargo no implicaba una remuneración adicional.

“En YPF estaba a cero sueldo, porque estaba al frente de la acción de oro. En YPF, los jefes de Gabinete en ejercicio están por la aplicación de la acción de oro que le corresponde al Estado nacional”, precisó.

La relación con los gobernadores y la negociación por la reforma electoral

La asunción de Santilli como jefe de Gabinete estuvo acompañada por trece gobernadores, un gesto que en el oficialismo interpretaron como una muestra de respaldo político y de la buena relación que mantiene el funcionario con varios mandatarios provinciales.

Ese vínculo será determinante para las próximas discusiones en el Congreso, donde el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para aprobar la reforma electoral y avanzar especialmente con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Por ahora, buena parte de los gobernadores dialoguistas mantiene una posición intermedia. Si bien varios no acompañan la eliminación definitiva de las primarias, sí se muestran dispuestos a debatir su suspensión, una alternativa que el oficialismo considera un punto de partida para alcanzar un acuerdo legislativo.