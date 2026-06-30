Quién es Ignacio Devitt, el hombre de bajo perfil que será el segundo de Diego Santilli

Ignacio Devitt camina los pasillos de Balcarce 50 desde el 11 de diciembre, cuando Manuel Adorni lo nombró secretario de Asuntos Estratégicos. Tras el recambio y la llegada de Diego Santilli , Devitt será en los hechos el nuevo vicejefe de Gabinete de Javier Milei: de número dos de Adorni pasó a número dos de Santilli, conservando su rango de secretario de Estado.

Su desembarco fue una muestra del poder que tuvo Adorni al arrancar la segunda etapa de la gestión. En la Casa Rosada cuentan que ni el Presidente ni Karina Milei lo conocían: fue el exvocero quien lo presentó, a partir de una sugerencia de su esposa, Bettina Angeletti.

Con perfil amable y fama de laburante, Devitt fue ganando terreno hasta volverse "karinista" y, según dicen, tejer línea directa con la secretaria general.

A pesar de su bajísima exposición —nunca dio una entrevista—, se afianzó en la mesa chica y absorbió funciones clave dentro de Asuntos Estratégicos, entre ellas la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

En el Parlamento, Devitt unifica y ordena los pedidos que llegan a Patricia Bullrich y Martín Menem, agiliza los reclamos que puede resolver el Ejecutivo y se asegura de que los votos estén firmes hasta el final.

Ese músculo legislativo, sin embargo, le generó roces: su perfil cada vez más alto y su intento de imponer una agenda karinista despertaron malestar, sobre todo con Bullrich.

Un lobbista que llega del sector privado

A los 38 años, Devitt acumula un currículum que combina función pública y empresa. Licenciado en Ciencias Políticas por la UCA y magíster del IAE, dejó en noviembre su cargo de Senior Manager de Asuntos Externos en la tabacalera Philip Morris —cuya filial local es Massalin Particulares— para sumarse al Gobierno.

Antes había pasado por la energética Genneia, donde manejó las relaciones institucionales.

La conexión con China

Su recorrido tiene un capítulo singular: el vínculo con China, que se remonta a su etapa de estudiante, cuando el gigante asiático le financió un viaje de estudios. De allí cosechó contactos y acercó negocios, como la compra de pistolas Taser que incorporó el gobierno porteño.

Un pasado macrista

Devitt no llegó a la política de la mano del discurso anticasta libertario: es otro dirigente que migró del PRO. Militó en la Juventud PRO de Vicente López e integró La Generación, la cantera macrista que dio nombres como Clara Muzzio y Martín Yeza.

En su distrito fue concejal y funcionario municipal con llegada a Jorge Macri, y durante la presidencia de Mauricio Macri ocupó distintos cargos en el Ministerio de Educación.

Hoy, además de Relaciones Parlamentarias, controla las subsecretarías de Proyectos Estratégicos y de Análisis y Planificación, y se prepara para acompañar a Santilli —a quien conoce de su etapa en el PRO— en la nueva fase del Gobierno.