El abrazo entre Javier Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en medio de la jura del nuevo jefe de Gabinete

Manuel Adorni apareció en la jura de Diego Santilli, luego de su renuncia en medio del apoyo del Gobierno pese al escándalo judicial.

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete este martes en el Salón Blanco. En medio del acto, encabezado por Javier Milei, apareció Manuel Adorni.

Luego de que el presidente le tomara juramento a su nuevo ministro coordinador, el exvocero se acercó y se abrazó con Milei y Santilli, en ese orden. Allí se lo vio a Adorni con una cara seria, pero este gesto demostró, una vez más, el apoyo del Gobierno a su exfuncionario.

Video: el abrazo entre Javier Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni La salida de Manuel Adorni El exvocero y jefe de Gabinete renunció a su cargo el sábado pasado debido a la crisis política a la que arrastró al Gobierno nacional. El motivo, las incosistencias en su explicación para intentar justificar el aumento de su patrimonio.