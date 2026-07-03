Para el Gobierno, Axel Kicillof tendría que "estar inhabilitado para ocupar cargos públicos"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , lanzó fuertes críticas contra Axel Kicillof y aseguró que el gobernador bonaerense “debería estar inhabilitado para ocupar cargos públicos” por su desempeño como ministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

La declaración llegó luego de que se le consultara por cuestionamientos de Kicillof a la gestión de Javier Milei. “No dijo nada, en realidad. Tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Fue el peor ministro de Economía de la historia. Argentina puso el cepo con este tipo”, afirmó en una entrevista con TN.

Menem defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que el oficialismo encarará la próxima campaña exhibiendo los resultados de gestión. “Nosotros vamos a mostrar gestión, no importa quién esté enfrente”, aseguró. Y agregó: “El panorama es muy bueno y muy alentador. En 2023 la gente tampoco llegaba a fin de mes y el dólar volaba, no había materias primas ni se podía exportar”.

El titular de la Cámara baja también destacó la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni . Lo definió como “un jugadorazo, un político de raza” y recordó que viene trabajando con él desde su paso por el Ministerio del Interior. Además, afirmó que el expresidente Carlos Menem “estaría orgulloso del gobierno actual”.

Consultado sobre las tensiones internas que atravesó el oficialismo durante la crisis que terminó con la renuncia de Adorni, Menem buscó minimizar las diferencias. “Pensar distinto en una mesa de cinco o seis no es interna, es normal. Intercambiamos opiniones, avanzamos, el gobierno avanza”, sostuvo.

Respecto de la marcha de la economía, el referente libertario pronosticó que la inflación continuará descendiendo y estimó que el próximo índice se ubicará por debajo del 2%. “Va a seguir bajando, está todo dado”, aseguró.

“La inflación va a seguir bajando, está todo dado. Tenés superávit desde el día 1, con 27 meses de superávit primario y 25 meses de superávit financiero. El riesgo país estaba en tres mil, está en 400 puntos. Las reservas del Banco Central este año ya compraron 11 mil millones de dólares, la meta era 10 mil y va a seguir comprando. Toda la deuda en pesos está con tasas más bajas y previsibles. El programa económico ya tiene solucionados todos los vencimientos en dólares”, describió.

“Empatizamos absolutamente con todas las personas que por ahí les va a llegar un poquito más adelante. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, va a llegar más temprano que tarde. Si la política no jode como jodió a partir de mayo del 2025, toda la economía va a mejorar”, afirmó. Y añadió: “Hay sectores que arrancaron antes que otros, pero el panorama es muy alentador”.