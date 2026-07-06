Axel Kicillof ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% escalonado en julio y agosto

La oferta de Kicillof incluye la reapertura de las negociaciones en septiembre. Los gremios recibieron la propuesta y la llevaron a consideración de las bases.

En el marco de la crisis financiera de la provincia de Buenos Aires producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional, Axel Kicillof ofreció a los gremios docentes un nuevo aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. Las y los representantes llevaron la propuesta para ponerla a consideración de las bases.

La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre. Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra las y los trabajadores docentes en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión.

El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.