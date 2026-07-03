Ferraresi se baja de Avellaneda, asume Magdalena Sierra y abre la interna por el poder en Buenos Aires

El intendente deja la gestión tras más de quince años con un recambio que ordena la sucesión local y reubica al dirigente en la disputa interna del peronismo con proyección hacia 2027.

Con el respaldo político del gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes de la Tercera Sección electoral, Jorge Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda tras más de quince años al frente del distrito del sur del conurbano bonaerense. El dirigente se aparta de la administración cotidiana del municipio y su esposa, hasta entonces Jefa de gabinete municipal, Magdalena Sierra, asume el cargo.

Más allá de los cambios, el equipo de gobierno municipal sostiene la estructura administrativa vigente en el distrito. Las áreas de gestión mantienen el funcionamiento previo bajo la nueva conducción, dado que Magdalena Sierra ya venía ocupando funciones de coordinación dentro del espacio, siendo este solo un movimiento de roles.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. @jorgeferraresi Foto: @jorgeferraresi Magdalena Sierra asume la intendencia y dedica unas palabras a sus vecinos La nueva jefa comunal queda al frente de la administración municipal con continuidad del gabinete local y asegura “continuar el camino que inició Jorge Ferraresi”. En ese marco enfatiza: “Voy a cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”.

El discurso oficial también sostiene que Ferraresi “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”. La frase marca continuidad política entre ambas gestiones y abre el interrogante sobre el futuro del dirigente en las elecciones 2027 en un contexto donde el peronismo bonaerense atraviesa un escenario de disputa interna con distintos sectores en competencia.

Tras la renuncia de Ferraresi, asume Magdalena Sierra la intendencia de Avellaneda. Instagram de Magdalena Sierra Los pasos de Axel Kicillof La renuncia de Ferraresi no es casual, sino que se da en el contexto de la cumbre política del Movimiento Derecho al Futuro, que reunió en La Plata a Axel Kicillof y Verónica Magario junto a intendentes del conurbano y del interior bonaerense en el día de ayer. En ese escenario se colocó en el centro de la discusión el reordenamiento del peronismo provincial con miras al escenario electoral de 2027, por lo que la salida del dirigente acompañaría este lineamiento.