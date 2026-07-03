Citaron a indagatoria al socio de Martín Menem por presunto fraude en una obra social intervenida

La Justicia federal avanza en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) durante su intervención. En ese marco, Sebastián Casanello dispuso el embargo de las cuentas bancarias de la empresa HTECH Innovation y citó a declaración indagatoria a su titular, Sergio Aguirre , quien es socio de Martín Menem .

La causa investiga un presunto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período en el que la obra social se encontraba intervenida por decisión del Gobierno nacional.

A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el magistrado también citó a declaración indagatoria a Virginia Montero y Marcelo Petroni , quienes se desempeñaron como interventores de Osprera designados por el Gobierno . Ambos funcionarios también fueron alcanzados por medidas de embargo sobre sus bienes.

Según lo dispuesto por el juez, Montero deberá declarar el 10 de agosto y Petroni el 11 de agosto. Por su parte, Sergio Aguirre fue convocado para el 13 de agosto.

Además, Casanello llamó a indagatoria a Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli , socios de Aguirre en HTECH Innovation.

Qué dijo el juez Casanello sobre HTECH Innovation

En su resolución, Casanello sostuvo que, según la hipótesis presentada por la fiscalía, HTECH Innovation obtuvo desembolsos provenientes de la obra social a través de la contratación cuestionada.

"Por las características de la maniobra, en los términos presentados por la fiscalía, se advierte que la empresa, a través de la contratación cuestionada, obtuvo los desembolsos de la obra social intervenida. La empresa abrió cuentas bancarias a través de las cuales se canalizaron los pagos presuntamente espurios y se habrían repartido las ganancias ilícitas", señaló el magistrado.

Asimismo, advirtió que, mientras se realizaban esos pagos, Aguirre y sus socios adquirieron vehículos de alta gama. "Eso expone que tales adquisiciones estarían asociadas a una fuente presuntamente ilícita derivada de la contratación de HTECH", afirmó en el fallo.

La relación entre Sergio Aguirre y Martín Menem

Sergio Aguirre constituyó HTECH Innovation en abril de 2024, cuatro meses después de la asunción de Javier Milei. Además, es socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la empresa TR Nutrition.

Según la última declaración jurada patrimonial de Menem, el legislador posee el 50% de las acciones de esa firma, dedicada a la importación y comercialización de suplementos nutricionales y productos dietarios.

Cómo fue la contratación de HTECH Innovation en Osprera

La empresa fue contratada por Virginia Montero para realizar trabajos sobre los sistemas informáticos de Osprera. Según la investigación, en noviembre de 2024 HTECH Innovation recibió dos pagos de la obra social por $40.251.879 y $7.733.119.

Uno de los puntos que analiza la Justicia es que esas facturas correspondían a los comprobantes número 0000001 y 0000002 de la empresa, es decir, fueron las primeras emitidas por HTECH Innovation.

Qué otras personas están bajo investigación

Dentro del mismo expediente también es investigado el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Según la acusación del fiscal Guillermo Marijuan, habría integrado un supuesto "plan criminal para hacerse de la conducción de la Uatre", el sindicato del cual depende Osprera.

En esa hipótesis también aparecen mencionados:

El diputado de La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni .

El exdirector de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino.

Otros tres acusados.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por el secretario general de la Uatre, José Voytenco.