Procesaron con prisión preventiva a la mujer acusada de la muerte del empresario venezolano amigo de Martín Menem

La magistrada Paula González procesó con prisión preventiva a Anabela Sabrina Olmedo , de 33 años, por la muerte del empresario venezolano Daniel Antonio Osorio Peñaloza , amigo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , durante un robo ocurrido el 6 de junio en su departamento del barrio porteño de Caballito.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso MDZ , la jueza concluyó la existencia de elementos suficientes para sostener por el momento que Olmedo “habría suministrado de manera clandestina una sustancia para dejar inconsciente a la víctima”, por lo que la procesó como homicidio criminis causae, es decir, matar para consumar otro delito, todo ello bajo la concuerrencia ideal de robo consumado.

La reconstrucción del hecho da cuenta de que Osorio Peñaloza regresó a su domicilio de la avenida Díaz Vélez acompañado por Olmedo . Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de ambos al edificio a las 7:39 de la mañana del 6 de junio y la salida de la mujer poco más de una hora después, ya sola, utilizando las llaves del inmueble y llevando una bolsa que no tenía cuando ingresó.

Para los investigadores, Olmedo habría colocado un medicamento, presuntamente clonazepam, en una bebida consumida por Osorio. Efectivos de la División Toxicología y Química Forense de la Policía de la Ciudad detectaron rastros de esa sustancia en una de las copas secuestradas en la cocina durante las pericias realizadas en la vivienda.

Por otra parte, la autopsia preliminar determinó que la causa de la muerte fue una congestión con edema pulmonar y encefálico, aunque los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios continúan pendientes, la jueza consideró que esos resultados son compatibles con la hipótesis de que la sustancia habría sido administrada para incapacitar a la víctima y facilitar el robo.

Con todo ese cuadro probatorio, la jueza González concluyó que "los elementos afirmativos de culpabilidad que existen respecto de la imputada son francamente superiores a los negativos" y remarcó que la reconstrucción de los hechos permitió ubicar a Olmedo como la única persona que permaneció junto a Osorio durante el lapso inmediatamente anterior al fallecimiento.

Sabrina Olmedo dejó el departamento de Daniel Osorio casi una hora después de haberlo desvanecido con una dosis del somnífero, huyó en un auto de aplicación de viajes directo hasta su casa de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires.

Detención, hallazgos y el silencio de la imputada

A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad y la información de la app de traslados, los investigadores lograron identificar el domicilio donde residía y concretaron su detención días después.

Del allanamiento a la casa de Olmedo, se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos, medicamentos, blísteres y comprimidos de distintas drogas de venta bajo receta. Dato no menor es que durante su detención, Sabrina habría intentado desprenderse de uno de sus teléfonos, cosa que da a entender que no solo quería eliminar prueba y probablemente habría más involucrados dentro de la modalidad delictiva que ejercía.

Durante su indagatoria, a la mujer se le enrostraron todas estas pruebas. Asistida por defensa oficial, Olmedo optó por no ejercer su derecho a la defensa, ni tampoco contestar preguntas ni de la jueza González ni del fiscal Eduardo Cubría.

No obstante, la jueza aclaró que la investigación permanece abierta y que todavía restan incorporar informes toxicológicos, estudios científicos y nuevas medidas probatorias que permitirán determinar con mayor precisión el mecanismo que provocó la muerte de Daniel Osorio Peñaloza.

Riesgo de reiteración y antecedentes en investigación

Finalmente, la magistrada embargó a Olmedo por 50 millones de pesos. Asimismo, tomó en cuenta los antecedentes judiciales de Olmedo, aunque aclaró que no registra condenas penales firmes, advirtiendo que, si bien aparece vinculada a otras dos investigaciones en trámite por hechos de características similares y rige plenamente el principio de inocencia, constituyen un patrón de actuación presuntamente coincidente que no puede ser ignorado al evaluar el riesgo de reiteración delictiva.