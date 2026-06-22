Quién es Nicolás Trombino, el empresario y nueva pareja de Jesica Cirio investigado por la Justicia

A diferencia de las parejas anteriores de la conductora de televisión, Trombino ha cultivado hasta el momento un estricto perfil bajo alejado de los flashes mediáticos.

El escándalo en torno a los videos donde se observa a Jesica Cirio exhibiendo millones de dólares ocultos en valijas y cajones del vestidor de su antigua casa en la finca San Francisco —propiedad que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde— provocó un avance judicial fulminante. En las últimas horas, por orden del juez federal Luis Armella, efectivos de Gendarmería Nacional concretaron allanamientos simultáneos en los domicilios de la conductora y de su expareja, Elías Piccirillo, con el fin de secuestrar dispositivos electrónicos clave.

Sin embargo, el resultado del operativo en el piso de la modelo no solo arrojó el secuestro de 19.000 dólares en efectivo y dos gramos de un polvo blanco no identificado. El hallazgo de un lote de armas de fuego introdujo un giro inesperado en la causa e incorporó un nuevo nombre al expediente judicial y al historial sentimental de la conductora: Nicolás Trombino.

Quién es el nuevo investigado por la Justicia Al constatarse que el armamento secuestrado en el domicilio de Cirio está registrado de forma oficial a nombre de Nicolás Trombino, la Justicia dispuso abrir una línea de investigación sobre él. De esta manera, el entorno de la modelo suma a otro hombre bajo la lupa de los tribunales federales, junto a Insaurralde y Piccirillo, en causas cruzadas por presunto enriquecimiento y lavado de activos.

A diferencia de las parejas anteriores de la conductora de televisión, Trombino ha cultivado hasta el momento un estricto perfil bajo alejado de los flashes mediáticos. Se trata de un acaudalado empresario del sector comercial, abocado principalmente a la explotación y gestión de supermercados mayoristas, que se mueve en el círculo más exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires y fija su domicilio en el lujoso barrio de Puerto Madero.

Los peritos ya analizan la validez de los permisos de portación y tenencia de las armas encontradas en Las Cañitas. La fiscalía busca determinar con qué frecuencia Trombino frecuentaba la vivienda y si su estructura empresarial guarda algún tipo de relación financiera con los movimientos patrimoniales que se le cuestionan a la modelo.