Accidente en Maipú: una conductora perdió el control del vehículo, chocó contra un muro y volcó

El accidente ocurrió cuando la mujer se incorporaba a una colectora. Sufrió politraumatismos, dio negativo en el test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado.

El accidente ocurrió en Maipú luego de que la conductora del rodado perdiera el control del vehículo. (foto ilustrativa).

Una mujer de 35 años protagonizó un fuerte accidente durante el mediodía en Maipú luego de perder el control del vehículo que conducía mientras se incorporaba a una colectora. la conductora sufrió politraumatismos pero no necesito ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió en la intersección de calle Juan José Paso y Los Artesanos. De acuerdo con la información oficial, la conductora de un Volkswagen Fox perdió el dominio del rodado, impactó contra una pared de hormigón y, como consecuencia del choque, el automóvil terminó volcado.

El test de alcoholemia dio negativo A raíz del hecho, la mujer sufrió politraumatismos y fue asistida en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). No obstante, las lesiones no requirieron su traslado a un centro asistencial.

Además, personal de Policía Vial le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartando la presencia de alcohol al momento del accidente.