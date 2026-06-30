Se descompensó la mamá de Loan tras enfrentar a un acusado: "Quiero que me digan qué pasó"

María Noguera, la mamá de Loan , brindó este martes un testimonio cargado de dolor durante el juicio por la desaparición de su hijo. En la audiencia, enfrentó a Carlos Pérez , uno de los acusados, le exigió respuestas sobre el paradero del nene y luego se descompensó dentro de la sala.

Frente a los jueces, María describió el dolor que atraviesa desde que no sabe nada sobre el paradero de su hijo menor. “La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crie y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde ”, expresó durante su declaración.

Su testimonio estuvo atravesado por el reclamo de verdad. La mujer insistió en que necesita saber qué pasó con el nene y pidió colaboración a quienes puedan aportar información para esclarecer el caso. “ Quiero que me digan qué pasó con Loan ”, sostuvo ante el tribunal.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando María Noguera se dirigió directamente a Carlos Pérez , uno de los acusados, y le exigió que hablara sobre el destino de su hijo.

“ Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan ”, afirmó frente a los jueces y a los presentes en la sala. Ante esa acusación, Pérez respondió: “Yo no sé nada”.

El intercambio ocurrió en un clima de fuerte conmoción. La mamá de Loan insistió en que tanto Pérez como Laudelina conocen información sobre lo sucedido y volvió a pedir que revelen la verdad. Minutos después del cruce, María se quebró emocionalmente mientras continuaba reclamando respuestas. En medio de la audiencia, se descompensó y debió recibir atención médica dentro de la sala.

Qué dijo María Noguera sobre los imputados

Durante su declaración, María también habló sobre la actitud que, según recordó, observó en algunos imputados durante las primeras horas de búsqueda de Loan. Al referirse a Carlos Pérez, sostuvo: “Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo”.

También mencionó a Antonio Benítez y describió que lo había visto alterado mientras buscaban al niño. “También andaba como desesperado, muy nervioso”, afirmó, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech. Sus palabras reforzaron el tono de una audiencia marcada por el dolor, la tensión y el pedido de respuestas sobre el paradero del nene.

El testimonio del padre de Loan

La declaración de María Noguera se produjo horas después de que José Peña, el padre de Loan, también declarara ante el tribunal. José sostuvo que Laudelina les dijo al día siguiente de la desaparición que “había sido un accidente”. En su testimonio, también pidió que quienes sepan algo aporten información.

“Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó el padre del nene.