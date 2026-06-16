Juicio por la desaparición de Loan Peña: uno por uno, todos los acusados

Loan tenía cinco años cuando desapareció en la provincia de Corrientes el 13 de junio de 2024. Dos años después, comienzó el juicio.

Este martes comienza el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Peña. El niño tenía cinco años cuando desapareció en la provincia de Corrientes el 13 de junio de 2024. Dos años más tarde, aún no hay respuestas de qué pasó con él.

Las primeras audiencias se llevarán a cabo los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ciudad de Corrientes. Pasados estos días, las jornadas continuarán desarrollándose todos los miércoles y jueves.

En el banco de los acusados hay 17 personas en total. Un grupo de siete comprende a aquellos que son investigados por la sustracción del niño, mientras que los otros diez son acusados de encubrimiento y desvío de la investigación.

El Grupo del Almuerzo: acusados de la sustracción de Loan Este grupo está integrado por siete personas que estuvieron presentes en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina Peña, horas antes de que Loan desapareciera en el naranjal, y son señalados por apartar al niño de la custodia de su padre para ocultarlo.

La Justicia descartó la hipótesis narco en la causa Loan. Foto: NA. Hay siete personas detenidas y procesadas por la desaparición de Loan. NA Laudelina Peña: tía de Loan y esposa de Antonio Benítez Está acusada de sustracción de menor.

Se la señala por intentar instalar la hipótesis de un accidente y por estar vinculada al hallazgo de un botín (la zapatilla del niño) que habría sido plantado para desviar la investigación. Antonio Benítez: tío político del niño y de oficio changarín Enfrenta cargos por sustracción de menor.

Según la fiscalía, aprovechó la sobremesa de los adultos para llevarse al menor hacia el naranjal. Daniel "Fierrito" Ramírez: conocido de la familia y herrero Está imputado por sustracción de menor.

Participó en la salida al naranjal desde donde Loan desapareció. Mónica Millapi: esposa de Ramírez y enfermera Acusada de sustracción de menor por haber acompañado a Loan y a los otros niños al monte esa tarde. Carlos Pérez: capitán de navío retirado Se le imputa sustracción y ocultamiento.

La fiscalía sostiene que habría utilizado su camioneta Ford Ranger para trasladar al menor, basándose en el hallazgo de rastros odoríficos de Loan en el vehículo. María Victoria Caillava: exfuncionaria municipal y esposa de Carlos Pérez Al igual que su marido, está acusada de sustracción y ocultamiento. Walter Maciel: comisario de la Policía de Corrientes al momento del hecho Está acusado de encubrimiento agravado por montar un falso operativo de búsqueda y ejecutar medidas destinadas a entorpecer el hallazgo del menor. La "Banda del Hotel": maniobras de encubrimiento y estafa Este segundo grupo de diez personas llegó días después de la desaparición presentándose falsamente como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. Se instalaron en el hotel "Despertar del Iberá", donde retuvieron a menores y familiares en condiciones irregulares para influir en sus testimonios.