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Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Peña.&nbsp;
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Juicio por la desaparición de Loan Peña: los acusados llegaron a la sala y se encuentran ante el tribunal por primera vez

Este martes en Corrientes comienza el debate oral con siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño y otros diez imputados por el supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.

El pasado domingo 13 se cumplieron dos años de la desaparición de Loan Peña, y este martes comenzará en la provincia de Corrientes el juicio por su supuesta sustracción y ocultamiento, una instancia en la que se prevé que las defensas planteen diversas nulidades para intentar frenar el proceso. María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, manifestó la ansiedad de la familia ante lo que describió como una jornada intensa y extensa, marcada por el fuerte despliegue de los defensores para impugnar la causa.

El debate inició a las 10 y sus primeras audiencias se llevarán a cabo los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Posteriormente, las jornadas continuarán desarrollándose todos los miércoles y jueves, un cronograma que despertó críticas por su espaciamiento, aunque desde la organización aclararon que la agenda debió adaptarse de ese modo para agilizar el comienzo del proceso. Las audiencias tendrán lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, bajo un estricto perímetro de seguridad y con un expediente masivo que acumula más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de pruebas debido a la unificación de las causas.

El Tribunal Oral Federal a cargo del caso estará compuesto por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte de Formosa y Simón Pedro Bracco de Río Negro. En la causa principal se juzgará a los siete acusados de la presunta sustracción y ocultamiento del menor: su tía Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Pérez, Mónica Del Carmen Millapi y su marido Daniel “Fierrito” Ramírez.

De manera simultánea, en el marco de la investigación paralela por presunto encubrimiento y desvío de la investigación, serán juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A través de este debate oral se buscará reconstruir qué ocurrió con el niño y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los diecisiete imputados, en un intento por esclarecer un caso cuyo paradero continúa siendo un misterio.

Los detalles de la jornada judicial

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Se leyó la acusación a los principales imputados

"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.

Y sumaron que, "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".

Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".

Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".

Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".

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Ya están los principales acusados por la desaparición de Loan Peña

Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ya están presentes en la sala.

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Mientras la mayoria de los imptuados están presentes en Corrientes, Mónica del Carmen Millapi sigue la audiencia de forma virtual.

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Laudelina Peña y María Victoria Caillava, las primeras en llegar a la sala

peña y caillava juicio
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El inicio del juicio se demoró una hora y empezará a las 10

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Las palabras del abogado de Maciel previas al comienzo del juicio

Richar Vallejo, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, habló con la prensa local en el marco del juicio por Loan Peña. Ahí, el letrado aseguró estar "convencido de que esto fue un accidente", y mantiene la versión de que el menor fue atropellado por Pérez y Caillava.

A estos dos fue a quienes apuntó como los culpables del hecho y sumó a Laudelina Peña "por mentir".

Además, sumó que su defendido "está ansioso" a la espera del comienzo de la audiencia.

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A dos años de la desaparición de Loan: quiénes son los 7 detenidos y quién es el más complicado

El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios. Seguí leyendo.

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