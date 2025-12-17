Reforma Laboral: Julio Cordero insistió que la ley "no será retroactiva", en un clima de alta tensión

La reforma laboral comenzó a debatirse en el Senado. Julio Cordero aclaró que "no será retroactiva" y aclaró que "se conservaran los derechos esenciales".

El Senado tuvo su primera jornada de debate por la reforma laboral en el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llegó a la Cámara alta y ratificó que el proyecto que prevé el Gobierno "no será retroactivo" para los nuevos trabajos.

En el Salón Azul, el funcionario del Ministerio de Capital Humano indicó: "Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo". "Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, destacó.

Con un tono sereno, Cordero indicó que con este proyecto busca "una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo". "Hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad, es decir, tenemos que lograr y lo que buscamos es que haya una transición de la informalidad a la formalidad. Esto lo piden los organismos internacionales y es lo que proponemos en el proyecto”, indicó.

Unión por la Patria desconoció el armado de las comisiones El Senado comenzó la discusión de una de las reforma más importante para el Gobierno en un clima de alta tensión. El jefe del bloque UP, José Mayans, desconoció el armado de las comisiones, en el principio de la jornada y dejó el clima caldeado.

El formoseño sostuvo que el acuerdo para repartir los lugares en las comisiones había sido conversado informalmente en la reunión de Labor Parlamentario y que no era legítima la conformación. “Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, sostuvo en el inicio del debate.