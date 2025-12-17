El Senado inicia el debate de la reforma laboral y el Gobierno apunta a aprobarla en tiempo récord

El período de sesiones extraordinarias termina de ponerse en marcha este miércoles a las 11, cuando el Senado a brirá el debate en comisión del proyecto de reforma laboral . El Gobierno aspira a darle un trámite veloz y llegar a votar la iniciativa en tiempo récord, el viernes 26 de diciembre.

Se espera que, tras la conformación de una serie de comisiones clave, inicie el plenario para comenzar la ronda de consultas frente al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger.

Con el pie puesto en el acelerador, la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que este miércoles por la mañana quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social – que ella misma presidirá–, y las de Presupuesto y Hacienda, Minería y de Ambiente y de Desarrollo Sustentable.

Como máxima representante del Gobierno nacional, el objetivo de la exministra de Seguridad es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

Patricia Bullrich será la encargada de acelerar el trámite de la reforma laboral en el Congreso. Fotos: Comunicación Senado

Habrá un total de 15 expositores en dos días, de los cuales 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que el interbloque peronista dio los cinco nombres restantes.

Quiénes integraran la Comisión de Trabajo y Previsión Social

La comisión de Trabajo y Previsión Social tendrá 17 miembros, de los cuales 5 pertenecen a LLA, 5 al peronismo, 3 a la UCR, uno al PRO, uno al Frente Renovador, uno a Cambio Federal, y el restante a “Primero los salteños”, afín al oficialismo.

Integrarán esa comisión, además de Bullrich, los libertarios Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy, Bruno Olivera Lucero, los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; el macrista Enrique Goerling Lara, la misionera Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos Espinola y la salteña Favia Royon.

Uno por uno: los senadores de Comisión de Presupuesto y Hacienda

Por su parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda, también con 17 miembros, estará integrada por 12 senadores de la alianza entre la LLA, UCR, PRO y provinciales, mientras que el peronismo tendrá 6 integrantes.

El libertario Ezequiel Atauche mantendrá la presidencia de esa comisión, y la integrarán también Agustín Monteverde, Bullrich, Olivera Lucero, y Bartolomé Abdala, los radicales Flavio Fama, Mariana Juri y Schneider; Andrea Cristina del PRO, la cordobesa Alejandra Vigo, Edith Terenzi y Beatriz Avila.

Se conforman otras comisiones clave

En paralelo, la Cámara Alta conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Desarrollo y Ambiente Sustentable, que abordarán la ley de glaciares, otra iniciativa clave para el Gobierno nacional y que involucra a las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

El proyecto libertario modifica la ley de glaciares, y le otorga la postestad a los gobiernos provinciales para analizar los emprendimientos mineros, aunque siempre deberán cuidar el medio ambiente.

En este caso, será el catamarqueño radical Fama quien presida la comisión de Minería, mientras que la chubutense Edith Terenzi se convertirá en la titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo.