Súper miércoles en el Congreso: La Libertad Avanza debuta con su nueva formación e impone sus reformas

El nuevo Congreso tendrá su debut con un súper-miércoles de actividad política. El Senado comienza el debate por la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares , mientras que la Cámara de Diputados le dará media sanción al Presupuesto 2026. Triunfante, La Libertad Avanza hará valer sus pergaminos electorales para imponer su agenda y marcar el ritmo político en el Palacio Legislativo.

Esta nueva etapa tendrá una nueva protagonista central: Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad logró un acuerdo con los bloques de la oposición "colaboracionista" para dejar a Unión por la Patria en minoría en las comisiones y que el kirchnerismo no obstruya la agenda oficial. Así, juntó por un lado a 44 senadores aliados a LLA y por el otro quedaron los 28 de UP.

Con esto, la presidenta del bloque La Libertad Avanza se aseguró que, en comisiones de 17 miembros, 12 queden para el oficialismo y sus aliados, y que UP quede relegado a una clara minoría. Esta práctica se pondrá en marcha hoy a partir de las 11, cuando comience el plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, para tratar la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei. A cargo del debate estará la propia Bullrich, en la presidencia de la primera comisión, y en la segunda seguirá Ezequiel Atauche.

En paralelo, la Cámara de Diputados avanzará con la media sanción del Presupuesto 2026, que recibió dictamen ayer en la comisión. El Gobierno cuenta con los votos para la media sanción. Sin embargo, los gobernadores de provincias como Salta, Misiones, Catamarca y Tucumán especularán hasta último momento con recibir alguna ayuda más de parte de la Casa Rosada. Así, se entiende que los diputados que responden a estos mandatarios hayan firmado el dictamen en disidencia.

Sin embargo, estos gobernadores ya recibieron un claro guiño (además de los ATN que recibió Jaldo y del acueducto que le habilitaron a Jalil). Se trata de la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación de la normativa actual que, según los mandatarios provinciales, habilitaría inversiones mineras. Este proyecto comenzará a debatirse también este miércoles en el Senado. Y el propio Jalil irá, junto con su par Marcelo Orrego (San Juan), a defender el cambio de legislación. Bullrich quiere tratar todo en una eventual sesión el próximo 26 de diciembre, entre sidra y pan dulce.

En la Cámara baja también está previsto que se traten dos proyectos: uno con más chances de salir que el otro. El primero se trata de una especie de blanqueo para fomentar que los dólares del colchón pasen al sistema financiero, un nuevo "blanqueo de capitales".

"Consta de 14 artículos y establece una modificación de una ley que, a su vez, indica el umbral que se va a considerar desde el punto de vista penal para que una persona en transgresión con la ley penal tributaria sea considerada evasora fiscal (que es un delito y tiene todas las características del juzgamiento del delito) o esa falta va a significar una multa tributaria (sanción administrativa)", explicó Laura Rodríguez Machado (LLA), titular de la comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados. Además, actualiza las penalizaciones por los incumplimientos con el fisco.

Este proyecto cuenta con el apoyo de diputados de distintos bloques y es posible que el Gobierno consiga la mayoría simple para avanzar con este proyecto. UP presentó un dictamen propio, no muy distinto a lo que propuso el oficialismo.

El tercero de estos proyectos es el de "regla fiscal", que fija condenas de prisión de hasta seis años (no excarcelables) a los funcionarios que habiliten un gasto que genere déficit. Además, habilita al jefe de Gabinete a no distribuir partidas que imponga el Congreso si no se aclara explícitamente de dónde van a salir los fondos.

En este escenario, La Libertad Avanza debutará con su nueva formación parlamentaria: una agenda de reformas, con figuras de alto peso. Además, una mayoría que los invita a manejar el ritmo político de un Congreso que trabajará sobre las fiestas.