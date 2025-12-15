El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares

Con este proyecto, el Gobierno busca reformar la legislación vigente y avanzar en un nuevo marco regulatorio para la explotación de recursos naturales.

El Gobierno avanza con su agenda de reformas y envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares.

El Gobierno envió este lunes un proyecto de reforma con el fin de modificar la Ley de Glaciares actual y avanzar en un nuevo esquema legal que le permita redefinir el alcance del ambiente periglacial y reordenar las competencias provinciales en materia ambiental.

Así lo notificó en un comunicado oficial la Oficina del Presidente en su perfil oficial de X, donde informó la intención del Gobierno para que el Congreso "le dé pronto tratamiento".

"A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales", esgrimió el oficialismo en el comunicado.

Según el Gobierno, este proyecto de reforma busca apalancarse en el artículo 41 de la Constitución, "que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano", y en el artículo 124, "que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales".