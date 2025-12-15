Fuerzas Armadas: el Gobierno designó a los nuevos jefes del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto

Tras la llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa, el Gobierno reacomodó las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Solo el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, fue ratificado en el cargo.

El Gobierno de Javier Milei designó este lunes a los nuevos jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, además del Comandante de Operaciones Conjuntas, en una renovación impulsada tras la llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa.

Los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas Los nombramientos de las nuevas cúpulas militares se instrumentaron a través de los decretos 885, 886, 887 y 888 publicados esta madrugada en el Boletín Oficial.

Allí, el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del general de brigada Héctor César Tornero como comandante de Operaciones Conjuntas, del vicealmirante Juan Carlos Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada, y del general de división Oscar Santiago Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Carlos Alberto Presti y Oscar Santiago Zarich. Reacomodamiento en el Ministerio de Defensa De acuerdo a los considerandos de las normas, las designaciones se realizaron en función de las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y de los antecedentes profesionales de los oficiales superiores seleccionados. Los cuatro militares asumen funciones de conducción estratégica en el marco de la reorganización del Ministerio de Defensa tras la llegada del exjefe del Ejército Carlos Presti.

Así, el Gobierno aceptó mediante el Decreto 884/2025 la renuncia presentada por el coronel Marcelo Alejandro Rozas Garay a sus funciones en el Ministerio de Defensa y completó el recambio en las posiciones de mando. De las cúpulas, solo el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde fue ratificado como jefe de la Fuerza Aérea Argentina, cargo que ocupa desde noviembre de 2024.