Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en diciembre de 2025 y a cuánto se va con el aguinaldo

Las Fuerzas Armadas no tendrán aumento salarial en diciembre, pero el personal del Ejército y del resto de las fuerzas cobrará el aguinaldo, que eleva el ingreso total respecto a noviembre.

A diferencia de los meses anteriores, las Fuerzas Armadas no tendrán un aumento salarial en diciembre. Esto se debe a que la Resolución Conjunta 63/2025 fijó los incrementos de haberes solo hasta noviembre, por lo que en el último mes del año el personal cobrará los mismos montos que el mes anterior.

Al no contemplarse actualizaciones para diciembre, los salarios del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas se mantienen sin cambios hasta que el Gobierno nacional anuncie un nuevo aumento oficial. Sin embargo, los uniformados sí recibirán un ingreso adicional durante este mes.

Más allá de la ausencia de un nuevo aumento, diciembre incluye un pago clave para las Fuerzas Armadas: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). De acuerdo con la normativa vigente, el aguinaldo debe abonarse hasta el jueves 18 de diciembre, aunque existe un margen legal de cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite se extiende hasta el 24.

Las Fuerzas Armadas reciben aguinaldo El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. En el caso del personal del Ejército y de las demás Fuerzas Armadas que no hayan trabajado todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados.

El personal del Ejército y del resto de las Fuerzas Armadas recibe en diciembre la segunda cuota del aguinaldo, pese a no haber un nuevo aumento salarial. Para calcular el monto proporcional del aguinaldo se utiliza la siguiente fórmula: el salario anual dividido por 12 y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo, un haber de $100.000 durante seis meses arroja un aguinaldo de $50.000.