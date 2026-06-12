¿Ya se puede hacer la VTV en talleres mecánicos? Qué dice la normativa vigente

La normativa nacional habilitó la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en talleres mecánicos y concesionarias autorizadas, además de las plantas verificadoras tradicionales. Sin embargo, la implementación del sistema depende de la adhesión de cada provincia, por lo que su aplicación puede variar según la jurisdicción.

El esquema contempla un registro nacional para los establecimientos habilitados, una base de datos centralizada y la emisión de certificados digitales y obleas físicas para los vehículos que aprueben la inspección.

Los cambios impulsados por el Gobierno nacional permiten que talleres mecánicos y concesionarias autorizadas puedan realizar la VTV, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa y obtengan la habilitación correspondiente.

Ahora la VTV puede realizarse en talleres privados que cuenten con habilitación. Foto: Archivo MDZ

La VTV comenzó a realizarse en 2016 y es la primera vez que interrumpe su servicio por un conflicto gremial. Foto: Archivo MDZ

El sistema funcionará a través de un registro nacional que reunirá a todos los centros autorizados para efectuar las inspecciones. Además, contará con una base de datos centralizada donde quedará registrada la información de cada revisión realizada.

A partir de este esquema, los establecimientos habilitados podrán emitir tanto la oblea física como el certificado digital que acredita la aprobación de la revisión técnica del vehículo.

Otro de los cambios introducidos por la normativa es que las tarifas dejaron de estar reguladas a nivel nacional, por lo que cada taller o concesionaria autorizada podrá establecer sus propios precios para prestar el servicio.

No obstante, la aplicación efectiva de este sistema depende de la adhesión de cada provincia. Por ese motivo, la posibilidad de realizar la VTV en talleres mecánicos puede variar según la jurisdicción en la que se encuentre el conductor.

Qué requisitos deberán cumplir los talleres para realizar la VTV

Los talleres mecánicos y concesionarias que quieran efectuar la Verificación Técnica Vehicular deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y cumplir una serie de exigencias administrativas y técnicas.

Entre los requisitos se encuentra la acreditación de la habilitación correspondiente del establecimiento y la designación de un Director Técnico matriculado, quien será responsable de supervisar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Una vez autorizados, los centros quedarán sujetos a controles y auditorías periódicas por parte de los organismos competentes para verificar que continúen cumpliendo con los estándares exigidos.

Qué equipamiento deberán tener los talleres habilitados

La normativa también establece que los establecimientos deberán contar con herramientas homologadas para evaluar correctamente las condiciones de seguridad y las emisiones contaminantes de los vehículos.

Entre los equipos obligatorios se encuentran:

Frenómetros.

Bancos de suspensión.

Equipos de alineación de dirección y faros.

Detectores de holguras.

Instrumentos para medir gases contaminantes.

Toda la información obtenida durante las inspecciones deberá registrarse en un sistema informático conectado a la base de datos nacional. Esto permitirá emitir la oblea física y el certificado digital con validez para circular.

Mientras avanza la implementación del sistema en las distintas jurisdicciones, los talleres mecánicos continúan ofreciendo controles preventivos para detectar posibles fallas antes de la inspección técnica obligatoria.