Con uniforme militar, Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: las perlitas de la ceremonia

Por primera vez desde el regreso de la democracia, un militar vestido de uniforme juró como ministro de la Nación. Se trata de Carlos Presti , el nuevo titular del Ministerio de Defensa , quien desde este viernes está oficialmente incorporado al Gabinete de Javier Milei tras una ceremonia que contó con la presencia de la plana mayor del Gobierno y algunos invitados especiales.

El acto se celebró a partir de las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde los altos mandos de las Fuerzas Armadas se mezclaban entre los ministros y funcionarios del EJecutivo a la espera del presidente y su flamante incorporación.

En primera fila, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, marcaba el paso a los presentes. A su lado, estaban ubicados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Detrás se veía a Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), los secretarios María Ibarzabal Murphhy (Legal y Técnica), Leonardo Cifelli (Cultura) y Javier Lanari (Comunicación y Medios); y desperdigados por el salón no pasaron desapercibidas otras figuras como la del asesor Santiago Caputo, el armador nacional Eduardo 'Lule' Menem, entre otros.

Del Gabinete, solo dijeron ausente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el desregulador Federico Sturzenegger, al igual que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, más llamativo que eso fue la presencia de una figura ajena -o no tanto- al Gobierno como el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien ya había estado presente en la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad a principios de diciembre.

El cubano-norteamericano fue una de las figuras más saludadas de la jornada y se tomó unos momentos para conversar brevemente con algunos de los ministros, entre ellos Diego Santilli y Pablo Quirno, este útlimo muy ligado a las tratativas del acuerdo comercial con Washington que fuentes de ambos países sostienen que se concretará este mes.

FOTO 1 (4) En primera fila, Karina Milei junto a Manuel Adorni, Diego Santilli, Pablo Quirno, Mariano Cúneo Libarona y Alejandra Monteoliva. Presidencia

Todos de pie: la orden del 'Jefe' y la jura de Carlos Presti

Independientemente del rango o de la función, todos los presentes se pusieron de pie ante la orden de la Hermanísima, que posó junto a los funcionarios para el fotógrafo oficial antes de la llegada de su hermano.

Minutos después, Javier Milei ingresó al Salón coronado por el escudo de la República junto al exjefe del Ejército Carlos Presti y el saliente ministro de Defensa, Luis Petri.

Con su chaqueta militar, charreteras doradas en los hombros y sus divisas y medallas colgando del pecho, el teniente general -que pidió el pase a disponibilidad para poder asumir en un cargo de la administración pública, tal como lo dicta la Ley 19.101 para el personal militar- Presti se paró orgulloso junto a Javier Milei y dijo las palabras: "Sí, juro".

"Toda la vida pensamos que era imposible, porque era lo que nos decían, que era ilegal. Pero ahí está, un militar jurando con su uniforme", remarcaron en Balcarce 50 en tono celebratorio, subrayando la importancia que le atribuyen al gesto simbólico detrás del nombramiento de Presti.

FOTO 7 Carlos Presti, el nuevo ministro de Defensa, junto a los hermanos Milei. Presidencia

La escena quedó marcada por un abrazo triple entre el presidente y sus ministros- el entrante y el saliente- ante el aplauso de los presentes.

"Agradezco al presidente por la confianza depositada en mí para liderar el Ministerio de Defensa. Hace dos años, el presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas confiaba en mí la tarea de encabezar al Ejército Argentino, desde donde devolvimos a la institución el reconocimiento y prestigio que identifica a la Nación. Ahora, desde el Ministerio de Defensa y continuando la misión encomendada por el Presidente, seguiremos trabajando en construir un instrumento militar digno del rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo", manifestó Presti tras la jura a través de un breve comunicado en X.

Y agregó: "La tarea de defender a la Patria es imprescindible para garantizar el desarrollo de la República Argentina. Es un honor que el Presidente me tome juramento el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas".

FOTO 4 (1) El triple abrazo de Javier Milei con Luis Petri y Carlos Presti. Presidencia

El abrazómetro de Javier Milei

Finalizado el acto y apagadas las cámaras, la escena dio lugar a las habituales sociales entre los presentes, donde no se puede dejar de prestar atención al "abrazómetro" de Javier Milei: los afectuosos saludos del mandatario con sus ministros y funcionarios.

Uno por uno, el libertario intercambió saludos y palabras con su tropa y dio lugar a la postal esperada que frecuentemente se utiliza en las redes para medir la temperatura de la interna del Gobierno: los saludos a Lule Menem y Santiago Caputo. Al riojano, Milei le dio un breve abrazo y dos palmadas en la nuca; luego fue el turno del asesor, con quien se fundió en un extenso abrazo y conversado abrazo.

El abrazómetro de Javier Milei

Inicia la gestión de Presti en Defensa

Por su parte, el protagonista de la jornada, Carlos Presti, se retiró del lugar tras fotografiarse con sus amigos y familiares sin conversar con la prensa, una práctica habitual en la jura de los ministros. "Le falta confianza todavía", comentó un funcionario al pasar.

El flamante ministro tiene mayores preocupaciones para comenzar a abordar. Como primera medida, el militar se ocupó de rearmar a la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Como su reemplazo al frente del Ejército, Presti designó al general de División Oscar Zarich; el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare fue elegido como el jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo del brigadier general Xavier Julián Isaac; y el vicealmirante Juan Carlos Romay fue elegido como el nuevo jefe de la Armada Argentina, ocupando el lugar del almirante Carlos María Allievi. Así, solo el brigadier Mayor Gustavo Valverde fue ratificado en su puesto como jefe de la Fuerza Aérea Argentina.

Ahora, el ministro deberá encarar dos de los grandes desafíos que enfrentan las fuerzas armadas, la reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que arrastra déficits estructurales, demoras en pagos e incontables reclamos; y la alarmante baja de uniformados por la precaria situación salarial del sector.

Según un pedido de acceso a la información pública del diario Perfil, hasta fines de agosto 1.128 efectivos habían solicitado la baja, entre otras razones, por los bajísimos salarios. Un mes después la jefatura de Gabinete detalló en su informe ante el Congreso que la cifra crece a 840 oficiales y 2.389 suboficiales.