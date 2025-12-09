Defensa: se formalizó la salida de Petri y la llegada de Carlos Presti al ministerio

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del doctor Luis Alfonso Petri al cargo de Ministro de Defensa y designó en su reemplazo al Teniente General Carlos Alberto Presti. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni , publicado hoy en el Boletín Oficial.

Según el Decreto N.º 93012/25, la renuncia de Petri rige a partir del 9 de diciembre de 2025, mientras que la asunción de Presti se hará efectiva el 10 del mismo mes. El texto se enmarca en lo dispuesto por el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a nombrar y remover a los ministros del gabinete.

El decreto agradece expresamente a Petri por los servicios prestados durante su gestión. El exministro había asumido en diciembre de 2023, al inicio del actual mandato presidencial.

Carlos Alberto Presti, de rango militar, asume el Ministerio de Defensa en funciones desde el 10 de diciembre. El decreto también establece un régimen de transición previsto por la Ley para el Personal Militar N.º 19.101. En caso de continuar al frente del ministerio, Presti pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026. Esta disposición se sustenta en el inciso 2°, apartado b) del artículo 38 de dicha ley.

Asimismo, si su permanencia en el cargo se prolonga, el nuevo ministro será pasado a situación pasiva desde el 10 de junio de 2026. El artículo 5 del decreto aclara que esa condición se mantendrá hasta completar un plazo máximo de dos años, conforme a lo previsto en el inciso 3°, apartado a) del artículo 38 de la normativa mencionada.

La ley 19.101 establece los criterios para los regímenes de actividad, disponibilidad y pasividad del personal militar, incluyendo aquellos que acceden a funciones en el ámbito civil. La inclusión de estos artículos en el decreto permite mantener la compatibilidad administrativa y previsional del nuevo ministro con su estatus militar previo.

Con esta designación, el Poder Ejecutivo mantiene la conducción del área de Defensa bajo una figura de origen castrense, aunque el ministerio es una cartera civil del gabinete nacional. Las resoluciones fueron registradas por la Dirección Nacional del Registro Oficial y ya se encuentran archivadas conforme al procedimiento administrativo vigente.

El cambio se produce a un día del segundo aniversario del gobierno y se suma a otras modificaciones en el gabinete realizadas en las últimas semanas.