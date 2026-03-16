Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para penalizar el uso de la IA en la creación de pornografía

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, presentó en el Congreso un proyecto de ley que tipifica delitos con penas para aquellos que utilicen de forma "malintencionada" la Inteligencia Artificial (IA), sobre todo vinculado a contenidos sexuales.

La propuesta incorpora el Artículo 128 bis al Código Penal, y establece penas de 3 a 6 años de prisión para quienes "creen, generen o modifiquen imágenes, audios o videos de contenido sexual explícito de personas reales mediante tecnologías de generación sintética sin su consentimiento".

El proyecto pone especial énfasis en la protección de las infancias y la dignidad de las personas. Según el texto, la pena se elevará si las representaciones aparentan ser de menores de 18 años, incluso si la imagen es totalmente creada por computadora y no existe una víctima física identificable.

"La tecnología no puede ser un vacío legal para vulnerar la intimidad de las personas. Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos; el Estado debe castigar con firmeza la creación y distribución de estos contenidos", señala la fundamentación del proyecto.

Los puntos clave de la reforma:

Contenidos Sintéticos : Se penaliza la creación y difusión de "deepfakes" sexuales con prisión de 3 a 6 años.

: Se penaliza la creación y difusión de "deepfakes" sexuales con prisión de 3 a 6 años. Tenencia para consumo : Se establece prisión de un mes a un año para quien posea este material a sabiendas de su origen ilícito.

: Se establece prisión de un mes a un año para quien posea este material a sabiendas de su origen ilícito. Protección de la intimidad : Se reforma el Art. 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos de privacidad (cámaras ocultas o hackeos), aun si fueron grabadas originalmente con consentimiento.

: Se reforma el Art. 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos de privacidad (cámaras ocultas o hackeos), aun si fueron grabadas originalmente con consentimiento. Combate a la Sextorsión: Se modifica el Art. 169 para incluir explícitamente la amenaza de difusión de documentos íntimos como una modalidad de extorsión, elevando las herramientas judiciales para combatir este delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/2033621238334075139&partner=&hide_thread=false La libertad digital no tiene que ser sinónimo de impunidad.

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La iniciativa responde a un crecimiento exponencial de casos donde se utilizan rostros de mujeres y menores para "montarlos" sobre cuerpos desnudos mediante aplicaciones de IA. Al no requerirse una "víctima real" para configurar el delito en casos de apariencia infantil, la ley busca desarticular la industria de pornografía sintética que simula minoridad.

Con esta reforma, Argentina se pondría a la vanguardia regional en la regulación penal de los abusos derivados de la Inteligencia Artificial, garantizando que el derecho a la intimidad prevalezca sobre las herramientas tecnológicas