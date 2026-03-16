Caso $LIBRA: el ministro de Justicia negó pruebas contra Milei y pidió dejar trabajar a la Justicia

El ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques, salió en defensa de Javier Milei en medio de la controversia por el caso $ LIBRA y consideró apresurado atribuirle al Presidente algún tipo de responsabilidad penal sin que exista, dijo, una imputación formal en la causa.

Además, cuestionó el tono con el que algunos legisladores opositores se refieren al tema y reclamó que sea la Justicia la que avance con la investigación.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que resulta improcedente hablar de culpabilidad cuando todavía no hubo una decisión judicial en ese sentido. En ese marco, apuntó contra los diputados que integran la comisión legislativa que sigue el escándalo por la criptomoneda y les reprochó pronunciarse, a su juicio, con excesiva liviandad.

“Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber estado ni siquiera imputado en una causa, y más cuando se trata del Presidente, me parece imprudente”, afirmó Mahiques en declaraciones a A24. En la misma línea, pidió dejar actuar a los tribunales antes de formular acusaciones concluyentes.

El ministro insistió en que no corresponde instalar públicamente la idea de que Milei cometió un delito sin que exista una acusación formal impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Según remarcó, la facultad de imputar recae exclusivamente en los fiscales, por lo que consideró impropio que desde la política se den por ciertos hechos que todavía no fueron acreditados en sede judicial.

“Me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el Presidente es culpable de tal, cual delito cuando en realidad el único funcionario que tienen facultades para imputar a alguien es un fiscal”, planteó.

Con esa definición, Mahiques buscó desmarcar al Gobierno de las acusaciones que comenzaron a multiplicarse tras nuevas revelaciones sobre los contactos entre Mauricio Novelli y distintos funcionarios en las horas posteriores a la promoción de $LIBRA.

Las revelaciones sobre Novelli reavivaron la presión opositora

Las declaraciones del titular de Justicia se produjeron después de que trascendieran chats y llamados telefónicos entre el empresario Mauricio Novelli y miembros del oficialismo, en el contexto del escándalo desatado por la difusión de la criptomoneda $LIBRA.

A eso se sumó el hallazgo de un borrador que, según trascendió, haría referencia a un pago millonario destinado al Presidente a cambio de promocionar el activo digital. La aparición de ese material volvió a tensionar el clima político y reactivó los cuestionamientos opositores en el Congreso.

Tras la difusión pública de esos elementos, diputados de distintos bloques opositores reclamaron este lunes que se ponga nuevamente en marcha la comisión investigadora que seguía el caso en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, también pidieron apartar al fiscal Eduardo Taiano de la pesquisa.

El Gobierno niega que exista evidencia contra Milei

Consultado puntualmente sobre la supuesta existencia de un acuerdo por cinco millones de dólares entre Novelli y Milei por la promoción de $LIBRA, Mahiques rechazó que, hasta el momento, haya elementos que permitan sostener esa versión como un hecho comprobado.

“No hay absolutamente ninguna prueba que acredite que eso es cierto”, respondió el ministro.

En su descargo, además, relativizó el peso judicial de la información conocida públicamente y sostuvo que buena parte de lo que circula proviene de publicaciones periodísticas. “Es algo que trascendió en los medios”, señaló, antes de aclarar que no conoce en detalle el expediente.

La causa $LIBRA vuelve al centro de la disputa política

Con el caso nuevamente instalado en la agenda pública, el oficialismo intenta frenar las acusaciones más duras contra el Presidente y enfocar la discusión en la falta de definiciones judiciales concretas. La oposición, en cambio, busca capitalizar las nuevas revelaciones para impulsar una reactivación parlamentaria y exigir cambios en la investigación.

En ese contexto, las palabras de Mahiques funcionaron como una señal política del Gobierno: defender a Milei frente a las sospechas, cuestionar la premura de las acusaciones opositoras y subrayar que, por ahora, no existe una imputación formal contra el jefe de Estado en la causa vinculada a $LIBRA.