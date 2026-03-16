Escándalo por $LIBRA: diputados de la oposición denunciarán al fiscal Eduardo Taiano y pedirán su apartamiento

Los diputados que conformaron la comisión investigadora de la criptoestafa $ LIBRA deunciarán al fiscal Eduardo Taiano frente al tribunal de disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedirán que lo aparten de la investigación judicial que tiene en la mira al presidente Javier Milei .

También avanzarán con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Hacen hincapié en la "participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA".

"El procurador le tienen que pedir la renuncia al fiscal Taiano", reclamó la diputada de la Coalición Cívida, Mónica Frade (Buenos Aires). "No solo ocultó esa prueba, además tuvo un año el teléfono de Novelli para que la pericia se pueda llevar adelante. Todo ese tiempo el fiscal le regaló a los funcionarios", agregó y enfatizó: "No hay ninguna duda que se organizaron para delinquir".

En una conferencia de prensa, este grupo de diputados volvió a reunirse para denunciar una vez más al presidente como partícipe necesario de la criptoestafa, luego de que se conocieran una serie de pruebas que comprometen aún más a los funcionarios de la Casa Rosada. En ese contexto, anunciaron una serie de medidas que tomarán desde el Congreso para seguir indagando en la participación del presidente y los funcionarios del Gobierno en la criptoestafa.

"Estamos frente a una estafa de enorme gravedad institucional, que tuvo como protagonista y partícipe necesario al presidente de la Nación. Las pruebas son más que contundentes, y cada una de ellas confirma hoy lo que señalamos desde el primer día, a pesar de todos los obstáculos", indicó el lilito Maximiliano Ferraro (Capital Federal) desde una sala del Anexo de la Cámara de Diputados.

Los docuemntos que confirman las conversaciones entre el emrpesario cripto Mauricio Novelli con los hermanos Milei revivieron el trabajo de estos diputados que durante 2025 se reunieron para juntar información sobre la participación del presidente en la criptoestafa. Así, decidieron volver a reunirse y encaebzar una conferencia de prensa y anunciar la creación de una comisión ad hoc (informal) para seguir la investigación.

"El presidente intentó instalar la idea de que se trató de un error, un episodio aislado. Sin embargo, la realidad superó la ficción: las mentiras que intentó imponer son hoy más que evidentes y no pueden disimularse", afirmó Ferraro.

Comisión LIBRA (1) Noticias Argentinas

Uno por uno, los pasos a seguir en la investigación de $LIBRA

Al abrir la conferencia de prensa, Ferraro, que fue el presidente de la comisión investigadora, explicó las medidas con las que avanzarán:

1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al Fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

9. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso.