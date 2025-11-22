Carlos Presti, el primer militar en conducir Defensa desde el regreso de la democracia

Presti tiene un sólido recorrido en la formación militar y fue agregado militar para Cancillería. Es un oficial de perfil profesional, técnico y de fuerte orientación operativa.

Carlos Alberto Presti, nacido el 23 de junio de 1966, es un militar que actualmente ocupa el cargo de Teniente General y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, función que desempeña desde el 10 de enero de 2024 tras ser designado por decreto presidencial.

Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente.

VLLC! https://t.co/fUUq6tdCMw — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2025

VLLC! https://t.co/fUUq6tdCMw — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2025 Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero de 1984 y egresó el 17 de diciembre de 1987 como subteniente del arma de Infantería, formando parte de la promoción 118. A lo largo de su carrera desarrolló un recorrido íntegro dentro de la estructura del Ejército, con ascensos sucesivos que culminaron en su promoción a General de División —con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2023— y posteriormente a Teniente General, ascenso formalizado el 2 de enero de 2024.

Durante su trayectoria, Presti estuvo al frente del Regimiento de Asalto Aéreo 601, se desempeñó como comandante de la IV Brigada Aerotransportada con asiento en Córdoba y fue director del Colegio Militar de la Nación, uno de los cargos formativos más relevantes dentro de la fuerza. También actuó como agregado militar en la Embajada Argentina en Guatemala, con jurisdicción sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua, rol que le otorgó experiencia en representación internacional y vínculos de defensa regional.