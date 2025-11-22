Quién es Alejandra Monteoliva, la reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad

“Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”, anunció Patricia Bullrich en redes.

“Agradezco al Presidente @JMilei por confiar en vos y por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien”, planteó la ministra, quien asumirá como diputada.

“Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, concluyó.

Por su parte, Monteoliva le respondió en X. “Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden. Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la “doctrina Bullrich”, posteó.

“Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país”, finalizó.

La carrera de Monteoliva en Seguridad.

Se dedica a la seguridad desde hace 30 años, desde 1995. Egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes, en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional de Colombia.

Se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Entre 2012 y 2013 fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad. Fue Directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de la ministra Patricia Bullrich, entre 2015 y 2019.

Entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.

Desde junio de 2024 es la Secretaria de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional. Hace parte de redes de especialistas internacionales, cuenta con numerosas publicaciones en la materia y se ha especializado en análisis de datos, gestión de información, operaciones policiales y crimen organizado.