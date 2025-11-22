Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía que quedó mencionado en las denuncias de coimas en ANDIS

El escándalo por el presunto esquema de coimas dentro de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) produjo la segunda renuncia de un funcionario del Ministerio de Economía en una semana.

Se trata del subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini , quien presentó su renuncia luego de que su nombre quedara involucrado en la causa.

Además de su puesto en el Palacio de Hacienda, es pareja de Ornella Calvete , quien también renunció a su cargo directivo en el Ministerio , luego de que la justicia le incautara 700 mil dólares y una cantidad no precisada de otras divisas en su departamento lujoso en Puerto Madero.

La pareja compartía domicilio y ambos fueron mencionados en las escuchas de la causa ANDIS, impulsada por el fiscal Franco Picardi y bajo las órdenes del juez federal Sebastián Casanello . La pesquisa comenzó a partir de un audio del extitular del organismo de Discapacidad, Diego Spagnuolo .

En el expediente confeccionado por Picardi se incluye una de las escuchas realizadas al teléfono de Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella, donde surge el nombre de Javier Cardini. En esa transcripción figuran Lorena Di Giorno , ex integrante de ANDIS que habría intervenido en el presunto circuito ilícito, y Guadalupe Muñoz , pareja de Calvete. A Cardini se lo menciona como el “novio de Ornella”.

El 10 de septiembre de 2025 Ornella habló con su padre, a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”, para que intermedie una empresa y él le comentó ya coordinó una reunión, por lo que ella le deseó éxitos y que, si avanza en las conversaciones, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras Calvete le respondió: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

El 12 de septiembre de 2025, Ornella le escribió a su padre porque veía policías frente a su torre: “No se si es por el cabeza de rodilla o que”. Su padre la salud´ocon un “hola” y Ornella le aclaró que ya se habían ido.

ornella-calvete La renuncia se produjo un día antes del inicio de una ronda de indagatorias clave en la causa. X

Tras varios mensajes su padre le sugiere “que se haga la gila”, mientras que ella le preguntó por su consultora INDECOMM, a lo cual contestó que tiene “tiene cash blanco”. “Por si entran acá y me ven con mosssca” “o digo que me lo prestó alguien, olvidate”, agregó.

El 9 de octubre de 2025, se realizaron allanamientos en múltiples domicilios que incluyeron el de Calvete. Ese día llamó a la mencionada Lorena Di Giorno, su socia en emprendimientos comerciales y a cargo de movimientos de dinero, a las 18.31 con este chat que forma parte del expediente judicial.

MAC: “Che Lore escucha por las dudas tenete otro teléfono”.

LDG: “ya estoy borrando todo”.

MAC: “me llama la atención lo de Roger”.

LDG: “debe ser por alguien que habló, a Roger el celular y a la colombiana no.”

MAC: “¿a ella no?” LDG: “No, todo es por INDECOMM” MAC: “Pero fueron a Génesis también, a Roche”.

LDG: “Fueron a Profarma, a Profusión, justo el gordo [Santich] estaba en Profarma, todavía no terminaron lo de Profarma, pero solo se llevan, están viendo tema facturación. Por eso te digo, que si están viendo lo del tema INDECOMM, yo digo más prolijo que INDECOMM le compra a Ortopedics o al otro, a Recuperar, y esta la factura y esta el pago, entendés”.

MAC: “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a Paula, sabes cual es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella [hija de Miguel Ángel Calvete].”

LDG: “Bueno, entonces yo le digo a coso que me de el teléfono de coso.”

MAC: “O que vaya Guada ahí a Quartier a ver a Ornella.”

LDG: “¿Qué hago de las dos cosas? Decime. Vos querés el teléfono de Javier. Listo” MAC: “Las dos, yo para hablar con Ornella para ver cómo está ese tema.” LDG: “¿Y si se lo pido a Yami?”

MAC: “A ver si Yami lo tiene, ya le dije a Guada que haga eso. Hacé primero eso. Escúchame, a coki ¿qué fueron a la casa de coki, y nada más, se llevaron el teléfono?” LDG: “Si, todo. Solo de ella.”

MAC: “Pero de documentación no tiene un carajo”

LDG: “Nada. Es más, los demás teléfonos los dejaron.”

MAC: “Pasame con Guada” MAC: Si, amor. Ahí estamos viendo qué allanamientos hubo y que no. Pero ahí figura Roche, todas las empresas grandes“ GM: ”Si, todas las empresas. Lo que pasa que nadie quedó, nadie pasó nada, lo único que vos…“

MAC: “Si, por ese tema. Ya está. Vamos para adelante.”

GM: “Ahora te veo en un ratito. Te amo”