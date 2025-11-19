Coimas en Andis: Diego Spagnuolo declara hoy ante la Justicia por el supuesto esquema de corrupción

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) Diego Spagnuolo se presentará este miércoles a las 13 en los tribunales de Comodoro Py para brindar su primera declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de pedidos de coimas y corrupción en el organismo.

El exfuncionario será interrogado por el fiscal a cargo de la causa, Franco Picardi, quien sostuvo en su investigación que la Andis "se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia".

En ese contexto, Picardi llamó a indagatoria el viernes pasado a Spagnuolo junto con otros 14 exfuncionarios, operadores y empresarios del sector farmacéutico, entre ellos Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich.

Según el análisis del Ministerio Público Fiscal, todas las acciones de los involucrados fueron en "perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)".

El primero en brindar declaración en la causa fue Miguel Ángel Calvete, un empresario vinculado a múltiples droguerías y empresas de insumos médicos señalado por el fiscal como uno de los jefes "paraestatales" de la Andis. El imputado compareció este martes ante el juez federal Sebastián Casanello, pero se negó a declarar.

Su hija, Ornella Calvete, era directora nacional de desarrollo regional y sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, pero renunció esta semana frente al avance de la causa luego de que el pasado 9 de octubre allanaran su domicilio y le encontraran alrededor de US$700.000 sin declarar y otras divisas.

Este miércoles será el turno de Diego Spagnuolo, presunto protagonista de los audios filtrados que destaparon el escándalo al denunciar un aumento en el supuesto esquema de sobornos en la Andis del 5% al 8%, con intervención directa de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, el armador Eduardo 'Lule' Menem.

Expectativa por la indagatoria

Si bien está citado, el exabogado del presidente puede decidir no declarar, dado que un imputado no tiene obligación de responder. Sin embargo, el fiscal espera que el exfuncionario aporte nueva información sobre las maniobras que, según la investigación, se desarrollaron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

En su última presentación en la Justicia de la semana pasada, Spagnuolo negó rotundamente reconocer que esos audios fueran suyos en un escrito presentado por su nuevo abogado, Mauricio D'alessandro. De acuerdo al letrado, no se puede saber "si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueron editados, si fueron editados con inteligencia artificial o si fueron parte de una maniobra de inteligencia". Además, citó la doctrina del fruto del árbol envenenado, que indica que ninguna prueba obtenida de manera ilegal puede ser utilizada para juzgar a alguien.