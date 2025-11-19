Discapacidad: nuevos requisitos para renovar el CUD en noviembre

La renovación del CUD vuelve a generar dudas y consultas. Andis actualizó los requisitos y la documentación necesaria para completar el trámite en noviembre.

El trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es voluntario y gratuito en todo el país.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones del Estado. Entre estas se encuentran beneficios en salud, transporte, asignaciones y otros trámites.

En los últimos días, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recordó el trámite para pedir este certificado y los requisitos que rigen en el mes de noviembre.

Requisitos y pasos para renovar el CUD Ingresar al sitio oficial: hay que entrar a argentina.gob.ar/cud, completar el formulario de requisitos con tus datos y verificar a dónde ir y qué documentación llevar.

Reunir la documentación obligatoria (DNI original y copia, formulario completo, descargado desde la web de Andis , documentación médica respaldatoria de hasta un año de antigüedad: informes, certificados médicos y estudios complementarios como radiografías o tomografías)

Presentación previa y turno: con todo listo, se entrega la documentación en el lugar indicado por el sistema y se solicita turno para la Junta Evaluadora.

Asistencia a la evaluación: el día asignado, la persona debe concurrir a la Junta, que será la encargada de evaluar la condición certificante para renovar el CUD. El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ Para renovar el CUD se necesita turno previo ante la Junta Evaluadora. Foto: Archivo Cómo ver el CUD renovado Una vez aprobado, el Certificado puede visualizarse desde la aplicación Mi Argentina, aunque también se puede optar por retirarlo en formato papel.