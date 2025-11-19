Discapacidad: nuevos requisitos para renovar el CUD en noviembre
La renovación del CUD vuelve a generar dudas y consultas. Andis actualizó los requisitos y la documentación necesaria para completar el trámite en noviembre.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones del Estado. Entre estas se encuentran beneficios en salud, transporte, asignaciones y otros trámites.
En los últimos días, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recordó el trámite para pedir este certificado y los requisitos que rigen en el mes de noviembre.
Requisitos y pasos para renovar el CUD
- Ingresar al sitio oficial: hay que entrar a argentina.gob.ar/cud, completar el formulario de requisitos con tus datos y verificar a dónde ir y qué documentación llevar.
- Reunir la documentación obligatoria (DNI original y copia, formulario completo, descargado desde la web de Andis, documentación médica respaldatoria de hasta un año de antigüedad: informes, certificados médicos y estudios complementarios como radiografías o tomografías)
- Presentación previa y turno: con todo listo, se entrega la documentación en el lugar indicado por el sistema y se solicita turno para la Junta Evaluadora.
- Asistencia a la evaluación: el día asignado, la persona debe concurrir a la Junta, que será la encargada de evaluar la condición certificante para renovar el CUD.
Cómo ver el CUD renovado
Una vez aprobado, el Certificado puede visualizarse desde la aplicación Mi Argentina, aunque también se puede optar por retirarlo en formato papel.
Información importante para noviembre
Desde Andis recuerdan que el CUD es un trámite gratuito, que no requiere contar con una pensión no contributiva para gestionarlo y que toda la información oficial se encuentra disponible en argentina.gob.ar/cud. También ofrecen contacto directo a través de [email protected]