Detuvieron y condenaron a Miguel Ángel Calvete por "prostitución ajena" en paralelo al caso Andis
Mientras es investigado por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Miguel Ángel Calvete fue trasladado a la cárcel de Ezeiza por otra grave causa.
Miguel Ángel Calvete fue detenido y trasladado a la cárcel de Ezeiza por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Esto salió a la luz mientras el jefe paraestatal de la Agencia Nacional de Discapacidad es investigado por presuntas coimas en este organismo.
Tanto él como su hermano Alejandro habían sido condenados a cuatro años de prisión en 2019 por el Tribunal Oral Criminal N°8. Además, incluyó en la pena a Ramiro Martin Rius, empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La foto de Miguel Ángel Calvete en Ezeiza
Noticia en desarrollo...