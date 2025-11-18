Causa ANDIS: Miguel Calvete se negó a declarar

La figura clave en la supuesta red de Corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad se rehusó a contestar preguntas del juez y el fiscal. Mañana será el turno de Diego Spagnuolo.

El empresario Miguel Angel Calvete se abstuvo de declarar en el marco de la causa donde se investigan la existencia de una red de negocios espurios en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que funcionó a lo largo de dos años.

Calvete quien durante varios años estuvo al frente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, llegó a media mañana a los tribunales de Comodoro Py en un patrullero de la Policía de la Ciudad, pues está detenido en otro expediente por una condena que sobre él pesa por explotación sexual en varias de sus propiedades.

Pasado este mediodía, el empresario fue llevado al juzgado federal número 11, subrogado por Casanello, donde junto a su abogado, se le leyó la imputación que sobre él pesa donde se lo identifica como un actor vinculado a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y que ejerce una importante y directa influencia directa sobre los ex titulares Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

Según el dictamen fiscal, Calvete consultaba por pagos espurios y manejaba operaciones desde fuera del organismo, aunque contaba con el poder para dar indicaciones dentro de la agencia.

La maniobra apuntaba a direccionar y restringir la competencia en los procesos de compra de medicamentos y prestaciones de alto costo para personas con discapacidad, manipulando compulsas para cerrar contratos con empresas predeterminadas como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. Este grupo beneficiado incrementó los precios, repartiendo multas millonarias entre empresas y funcionarios mediante sobornos.