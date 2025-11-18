Félix González aseguró que la Legislatura "no funciona" tras la aprobación del Presupuesto 2026

El gobierno de Alfredo Cornejo consiguió este martes la aprobación del Presupuesto 2026 con un amplio respaldo en la Cámara de Senadores, al cerrar una votación por 35 a 3, incluyendo el voto positivo de muchos sectores de la oposición como La Unión Mendocina, el Partido Demócrata y algunos justicialistas.

Fueron únicamente tres los que votaron en contra: los senadores kirchneristas Félix González y Helio Perviú, junto con el representante del Partido Verde, Dugar Chappel. Justamente, el primero fue uno de los que se expresó tras la sesión, a la que calificó de "pantomima". Se mostró molesto con sus colegas y aseguró que la Legislatura "no funciona" y que no soluciona los problemas de la gente.

"Lo que estamos haciendo hoy es bastardear el sistema bicameral de esta provincia", expresó. Además, aseguró: "Eso de que se acuerda que trabajemos juntos en las dos cámaras, lo digo sinceramente: vi la sesión de Diputados y no es que ahí se trabajó tan arduamente. Solo se sacó adelante el proyecto como lo quería el Poder Ejecutivo. La Legislatura no funciona y seguimos sin resolver los problemas de la gente".

"Tenemos que recuperar un diálogo serio y sensato sobre cómo debatimos algo tan importante como el Presupuesto y no esta pantomima que hacemos. El tema es que seguimos sin preguntarnos: ¿cuándo cambiamos, cuándo mejoramos? No puede seguir este circo de que vienen cuatro ministros, pasan por ahí, dicen cuatro cosas, dejan un PowerPoint y se van", agregó.

"Reconocemos el triunfo del oficialismo, pero el 53% no es unanimidad; también se deben expresar las minorías y las disidencias. Institucionalmente es malo lo que está pasando, independientemente del resultado del oficialismo. Es malo porque atenta contra la calidad institucional y pone en discusión que, si a esta que es la ley más importante le damos este tratamiento, hay que debatir si la bicameralidad es efectiva para discutir estas cosas o no", advirtió.

Críticas al Presupuesto 2026 y la gestión de Cornejo

El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno provincial prevé variables económicas en sintonía con las proyecciones nacionales. Estima un crecimiento real del PBI de 5%; una inflación a diciembre de 2026 del 10,1%; y un tipo de cambio del dólar al cierre del año de $1423.

Sobre el mismo, Félix González señaló que "expresa la alianza política que tiene el gobernador Cornejo con el presidente Milei. Un presidente que ajusta, se corre, se retira, y un gobernador que tiene que salir a ponerla para cubrir lo que la Nación no hace. Uno ajusta y el otro se endeuda".

Por último, González afirmó: "Seguimos sin resolver cuestiones de fondo. Quemamos 300 mil millones de pesos por año en el subsidio al transporte; es el equivalente a lo que pagan los mendocinos de impuesto inmobiliario y de impuesto automotor por dos. ¿Ustedes me quieren decir que, en base a las tecnologías nuevas, en base a las nuevas plataformas, a los socios que Mendoza puede tener en esas plataformas (porque de hecho ha recibido a Uber, a Cabify), no se puede discutir un nuevo sistema de transporte? En vez de andar amenazando que si no votamos el roll over aumenta el boleto de colectivo".